ادعاءات باطلة.. البحرين ترسل مذكرة شديدة اللهجة إلى قطر

أعلنت وزارة الخارجية البحرينية، اليوم الأربعاء، أنها أرسلت مذكرة احتجاج رسمية إلى وزارة الخارجية القطرية، بسبب حلقة من برنامج "خارج النص" على قناة "الجزيرة" لما احتوى عليه من معلومات كاذبة وادعاءات باطلة".









وبحسب شبكة CNN الإخبارية، قالت وزارة الخارجية البحرينية، إن مواقف قطر تجاه البحرين تتنافى مع مبادئ بيان قمة العلا بشأن المصالحة.









وأضافت الخارجية البحرينية "أن تلك الادعاءات "ساقها عدد من المحرضين، الذين تعلم قطر وكافة الدول الخليجية والعربية، أنهم يتلقون أوامرهم من جهات خارجية معادية"، معتبرة أن هذا البرنامج التلفزيوني "يتنافى مع روح ومبادئ بيان قمة العلا".









وتناولت تلك الحلقة من برنامج "خارج النص" كتابا بعنوان "زفرات" الذي يتحدث عن ادعاءات بتعرض سجناء معارضين للتعذيب في سجن "جو" المركزي بالبحرين في عام 2015.







