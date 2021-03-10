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أخبار العالم

ادعاءات باطلة.. البحرين ترسل مذكرة شديدة اللهجة إلى قطر

الأربعاء 10/مارس/2021 - 10:13 م
صدى البلد
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ندى عبد العزيز
أعلنت وزارة الخارجية البحرينية، اليوم الأربعاء، أنها أرسلت مذكرة احتجاج رسمية إلى وزارة الخارجية القطرية، بسبب حلقة من برنامج "خارج النص" على قناة "الجزيرة" لما احتوى عليه من معلومات كاذبة وادعاءات باطلة".


وبحسب شبكة CNN الإخبارية، قالت وزارة الخارجية البحرينية، إن مواقف قطر تجاه البحرين تتنافى مع مبادئ بيان قمة العلا بشأن المصالحة.


وأضافت الخارجية البحرينية "أن تلك الادعاءات "ساقها عدد من المحرضين، الذين تعلم قطر وكافة الدول الخليجية والعربية، أنهم يتلقون أوامرهم من جهات خارجية معادية"، معتبرة أن هذا البرنامج التلفزيوني "يتنافى مع روح ومبادئ بيان قمة العلا".


وتناولت تلك الحلقة من برنامج "خارج النص" كتابا بعنوان "زفرات" الذي يتحدث عن ادعاءات بتعرض سجناء معارضين للتعذيب في سجن "جو" المركزي بالبحرين في عام 2015.


وفى سياق متصل أعربت وزارة الخارجية البحرينية عن الاستياء من المعاملة السيئة التي يتعرض لها أبناء المملكة من الصيادين الذين يتم إيقافهم من قبل قوات السواحل القطرية، أثناء ممارستهم لمهنة الصيد، وقالت إنها "معاملة لا إنسانية تتعارض مع مبادئ حقوق الإنسان التي نظمتها وأكدت عليها العهود والمواثيق والقوانين الدولية.
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