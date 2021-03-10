صحة أسوان تكشف سبب انتشار فيروس كورونا بين المواطنين

قال الدكتور إيهاب حنفى وكيل وزارة الصحة بأسوان، إن المحافظة تشهد فى هذه الفترة ارتفاعا فى عدد الإصابات بفيروس كورونا، ولكن المحافظة وضعها مثل باقى المحافظات.





وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " على مسئوليتى" المذاع على قناة صدى البلد، تقديم الإعلامي أحمد موسى، أن المستشفيات يوجد بها أماكن لاستقبال المواطنين، فلا خوف من عدم جاهزية المستشفيات.





ولفت إلى أن المواطنين يتجهون لـ العيادات الخاصة، وبعد ذلك يتجهون للمستشفيات الحكومية، وهذا أمر غير صحيح، وطالب من المواطن بالذهاب للمستشفيات الحكومية حالة الشعور بأعراض كورونا.





وأشار إلى أن نسبة اشغال الأسِرَّة فى المحافظة، تصل لـ 60%، وهذا الأسبوع شهد أعدادا أكثر.