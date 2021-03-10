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تفاصيل إنشاء مركز متكامل نموذجي لعلاج الإدمان في قنا.. فيديو

الأربعاء 10/مارس/2021 - 10:17 م
علاج الادمان
علاج الادمان
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هاني حسين
كشف عمرو عثمان مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان، تفاصيل توقيع بروتوكول تعاون لإنشاء مركز متكامل لعلاج مرضى الإدمان بجامعة جنوب الوادي.
 
وقال عمرو عثمان في مداخلة هاتفية على قناة " إكسترا نيوز"، أن   الدولة تعمل على توفير خدمات علاج الإدمان بكافة المحافظات ومنها محافظات الصعيد .

وأضاف عمرو عثمان:"  رئيس الوزراء شهد توقيع بروتوكول تعاون لإنشاء مركز لعلاج الإدمان في محافظة قنا،  وفي العام الماضي تقدم للعلاج من الإدمان من محافظة قنا أكثر من ألف مريض إدمان وكانوا يعانون من مشقة السفر لتلقي الخدمة في اقرب محافظة ".

وتابع عمرو عثمان"  المركز تصل سعته لـ 6 ألاف مريض إدمان سنويا،وتم إنشاؤه وفق المعايير الدولية  ويتضمن خدمات سحب المخدر من الجسم والعلاج والتأهيل النفسي والاجتماعي، والمركز به مساحات خضراء كثيرة ".

وأكمل عمرو عثمان:"  مركز علاج الإدمان في قنا  سوف يخدم أبناء محافظات قنا والأقصر وسوهاج والدولة لديها خطة بتوفير مراكز لعلاج الإدمان  في كافة محافظات الجمهورية خلال 3 سنوات ".

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