جامعة الأزهر بأسيوط: نقل الطالبتين المشتبه في إصابتهما بكورونا إلى العزل

قال الدكتور محمد عبد المالك نائب رئيس جامعة الأزهر بأسيوط، إنه ظهرت أعراض فيروس كورونا على طالبتين بالجامعة وتم نقلهما إلى مستشفى العزل، موضحًا أن المشتبه بهما جميعًا 4 طالبات.





وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " على مسئوليتى" المذاع على قناة صدى البلد، تقديم الإعلامي أحمد موسى، أنه تم تأجيل الامتحان لـ الطالب التى ظهرت عليهم الأعراض، و ذلك بعد التوصل مع الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب.





ولفت إلى أن هناك خوفًا وهلعا لدى الطالبات ولكن الجامعة اتخذت جميع الإجراءات اللازمة، وتم تعقيم المبانى بالكامل.





وأشار إلى أنه تم إخلاء المدينة الجامعية من الطالبات فى جامعة الأزهر فرع أسيوط، وعددهم ثلاث آلاف طالبة، وأوضح أن هناك 15704 طالبات فى جامعة الأزهر فرع أسيوط.





وطالب نائب رئيس جامعة الأزهر بأسيوط، من جميع الطلاب بتوخي الحذر خوفًا من الإصابة، ولذلك على كل الطلاب الجلوس فى أماكن لا يوجد بها مواطنون.