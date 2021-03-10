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فن

بالكمامة.. إيمي سمير غانم تشارك متابعيها بإطلالة رياضية

الأربعاء 10/مارس/2021 - 10:28 م
صدى البلد
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يارا عمرو

نشرت الفنانة ايمي سمير غانم صورة جديدة لها، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".


تظهر إيمي سمير غانم بلوك رياضي، باللون الأسود، مرتدية "سويت شيرت" وبنطلون، مع شنطة على ظهرها باللون الأسود.

 

وارتدت إيمي سمير غانم الكمامة، والتزامها بالإجراءات الاحترازية، ورفعت شعرها إلى أعلى.

 

وجاءت التعليقات من قبل متابعيها، ما بين: "وحشتينا .. منورة الدنيا .. الجميلة أوي".

 

جدير بالذكر أن آخر أعمال الفنانة إيمي سمير غانم مسلسل سوبر ميرو، عام 2019، وهو من تأليف محمد محمدي وأحمد محيي، وإخراج وليد الحلفاوي.


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