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تعليم

عميد زراعة عين شمس : 7 فوائد للتمر اهمها علاج أمراض القلب

الأربعاء 10/مارس/2021 - 10:25 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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حسام الفقي
قال الدكتور احمد جلال عميد كلية الزراعة جامعة عين شمس  انه يوجد استعداد كامل لشهر رمضان المبارك من انتاج كميات كبيرة من الزبادي والالبان باسعار مخفضة لخفض العبء علي المواطن وذلك من خلال منافذ البيع التابعة لكلية الزراعة .


وأضاف عميد كلية زراعة خلال تصريحاته لصدي البلد  انه تم توفير 2 طن بلح وتم بيعها في اقل من اسبوع موضحا أن الخضراوات التي تنتجها الكلية بدون رش مبيدات وبأعلي جودة وأقل من سعر السوق.  

وأكد الدكتور ان التمور لديها 7 فوائد وهي كالتالي  :

1_ مصدر للطاقة لاحتوائة علي سكر الفاكهة 

2_ يساعد علي تقوية العضلات لاحتوائة علي فيتامين ب 

3_ يساعد علي شفاء افات الكبد واليرقات لاحتوائة علي فيتامين ب

4_ علاج للمصابين بيفقر الدم وكسل الامعاء 

5_ يساعد علي الشفاء من العمي الليلي لاحتوائة علي فيتامين أ

6_ غذاء قوي للخلايا العصبية ويساعد علي النشاط الجنسي لاحتوائة علي الفسفور 

7_ يعالج امراض القلب لاحتوائة علي عنصر الحديد حيث ان 100جرام من التمر يعطي سدس حاجه الجسم اليومية .



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