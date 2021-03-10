نبيل الحلفاوي يعدد مكاسب الأهلي بعد الفوز على الإسماعيلي.. شاهد

علق الفنان نبيل الحلفاوي، على أحداث مباراة الأهلي والإسماعيلي، التي أقيمت مساء اليوم الأربعاء، ضمن الدوري المصري الممتاز، وانتهت بفوز الأحمر بهدفين نظيفين على الدراويش.



