ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

نبيل الحلفاوي يعدد مكاسب الأهلي بعد الفوز على الإسماعيلي.. شاهد

الأربعاء 10/مارس/2021 - 10:12 م
نبيل الحلفاوي
نبيل الحلفاوي
Advertisements
سعيد فراج
علق الفنان نبيل الحلفاوي، على أحداث مباراة الأهلي والإسماعيلي، التي أقيمت مساء اليوم الأربعاء، ضمن الدوري المصري الممتاز، وانتهت بفوز الأحمر بهدفين نظيفين على الدراويش. 

وكتب نبيل الحلفاوي، في تغريدة له عبر تويتر: «الأهلي يسيطر تماما على الشوط الثاني .. المكاسب بخلاف النقاط الثلاث: لاعب ممتاز قوي وراجل يعتمد عليه حتى في غير مركزه. أحمد رمضان بيكهام .. حريف ضربات جزاء آخر. بدر بانون .. أحلى لعبة في المباراة لمسة الرأس التي حقق بها صلاح لنفسه انفرادا زادته سرعته خطورة وكلل لعبته الرائعة بالهدف». 

وانتهت احداث مباراة الاهلي والاسماعيلي بفوز المارد الاحمر بهدفين دون مقابل، في اللقاء المؤجل من الجولة ١٢ من بطولة الدوري الممتاز.

سجل بدر بانون مدافع الاهلي الهدف الاول عن طريق ركلة جزاء في الدقيقة ٦٩ من عمر المباراة، تسبب فيها محمد مجدي حارس الاسماعيلي بعد ان عرقل محمد شريف داخل منطقة الجزاء. 

ثم اضاف صلاح محسن الهدف الثاني للاهلي في الدقيقة ٨٧ من عمر المباراة بعد انطلاقة سريعة واختراق خط ظهر الدراويش. 

Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

بواليا مهاجم الأهلي الجديد في مدرجات ملعب السلام ..فيديو

الزمالك يعزز صدارته للدوري بالفوز على الإسماعيلي 2-1

ملخص وأهداف مباراة الزمالك والإسماعيلي.. فيديو

حسين السيد: حكم مباراة الزمالك والإسماعيلي أخبرني بعدم تذكر البطاقة الصفراء

تعليق نبيل الحلفاوي على الشوط الأول من مبارة الأهلي والإسماعيلي.. شاهد

الأهلي يزيد جراح الاسماعيلي بالفوز 2-0 في الدوري

ترشيحاتنا

الصحة السعودية تزف بشرى بشأن لقاح كورونا

لكل واحدة أزمة مع زوجها.. انهيار 3 سلايف من البكاء على الهواء.. فيديو

بعد 3 أيام من الولادة.. أم تقع ضحية اعتداء بالضرب المبرح على يد والد طفلها

بدأت الآن ليلة مباركة .. أدعية المواطنين بعد تصدر الإسراء والمعراج تويتر

ناصر الخليفي عقب إقصاء برشلونة : نيمار ومبابي داخل حديقة الأمراء بباريس للأبد

رأفة بكبار السن.. سلم كهربائي مطلب رواد التأمين الصحي بمدينة نصر

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مقارنة بين كيا جراند سيراتو و فورد فوكاس موديل 2021| صور

إيصال بنكي ينقذ زوجة من عنف زوجها.. والسر في رسالة استغاثة

خدعة بصرية.. فيديو لسيدة تحلق بسيارتها عبر السحب يثير الذهول.. ما القصة؟