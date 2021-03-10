نبيل الحلفاوي يعدد مكاسب الأهلي بعد الفوز على الإسماعيلي.. شاهد

علق الفنان نبيل الحلفاوي، على أحداث مباراة الأهلي والإسماعيلي، التي أقيمت مساء اليوم الأربعاء، ضمن الدوري المصري الممتاز، وانتهت بفوز الأحمر بهدفين نظيفين على الدراويش.
وكتب نبيل الحلفاوي، في تغريدة له عبر تويتر: «الأهلي يسيطر تماما على الشوط الثاني .. المكاسب بخلاف النقاط الثلاث: لاعب ممتاز قوي وراجل يعتمد عليه حتى في غير مركزه. أحمد رمضان بيكهام .. حريف ضربات جزاء آخر. بدر بانون .. أحلى لعبة في المباراة لمسة الرأس التي حقق بها صلاح لنفسه انفرادا زادته سرعته خطورة وكلل لعبته الرائعة بالهدف».
وانتهت احداث مباراة الاهلي والاسماعيلي بفوز المارد الاحمر بهدفين دون مقابل، في اللقاء المؤجل من الجولة ١٢ من بطولة الدوري الممتاز.
سجل بدر بانون مدافع الاهلي الهدف الاول عن طريق ركلة جزاء في الدقيقة ٦٩ من عمر المباراة، تسبب فيها محمد مجدي حارس الاسماعيلي بعد ان عرقل محمد شريف داخل منطقة الجزاء.
ثم اضاف صلاح محسن الهدف الثاني للاهلي في الدقيقة ٨٧ من عمر المباراة بعد انطلاقة سريعة واختراق خط ظهر الدراويش.