تعرف على القوة الخفية للإنترنت

عرضت قناة روسيا اليوم فيديو يكشف عن القوة الخفية للإنترنت وهي عبارة عن شبكة العالم المعلوماتية العابرة للمحيطات ومكونة من كابلات بحرية لا يتجاوز قطرها بوصتين وتمتد لأكثر من مليون كيلو متر وهي المسؤولة عن 99% من الإنترنت الذى نستخدمه يوميا في اتصالاتنا .









وأضاف الفيديو أن هذه الكابلات يتم اختيار مساحات مسطحة في قعر المحيط بحيث تسير الكابلات دون عوائق ويتم تجنب الشعب المرجانية والسفن الغارقة وأماكن تجميع الأسماك ويتم التركيب عمق يوازي ارتفاع قمة جبل إفرست .









وأوضح الفيديو أن الأسلاك يتم إسقاطها بواسطة الكتل الخرسانية في الأعماق الضحلة فيتم دفن الكابلات أسفل المحيط باستخدام نفاثات الماء ذات الضغط العالي وهذه التوصيلات تتكلف تكلفة باهظة .







