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أخبار العالم

وفاة رئيس دولة عربية سابق في المستشفى

الأربعاء 10/مارس/2021 - 10:13 م
صدى البلد
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قسم الخارجي
توفى رئيس جمهورية الصومال الأسبق، علي مهدي محمد، اليوم الأربعاء في إحدى مستشفيات نيروبي. 

وقالت الوكالة الرسمية إن وفاة الرئيس علي مهدي محمد إثر مرض ألم به خلال الأيام القليلة الماضية.

ولد علي مهدي محمد في عام 1938، لوالد أحد متبعي الطريقة الإدريسية، في مدينة عدلي إحدى قرى محافظة شبيلي الوسطى. 

انتخبه البرلمان الصومالي في جلسته التي إنعقدت في جيبوتي في عام 1991 كرئيس للجمهورية وذلك في الانتخابات التي أجريت بعد الإطاحة بالرئيس الأسبق محمد سياد بري آواخر عام 1990. 

وفي عام 1992 قام محمد فارح عيديد بحرب دامية من اجل الإطاحة به إلى عام 2000 حيث أقيم مؤتمر للمصالحة وتم اختيار الرئيس عبد القاسم صلاد حسن خلفا للرئيس علي مهدي محمد. 

 وأصبح بعد تنحيه عن الرئاسة رجل سلام حيث أقام في عام 2007 تحت رعايته وإشرافه مؤتمر إعادة المصالحة بين القبائل الصومالية في مقديشو. 
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