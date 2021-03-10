أتلتيكو مدريد يفوز على بيلباو 2-1 في الدوري الإسباني





إيكر مونياين، افتتح التسجيل لـ أتلتيك بيلباو في الدقيقة 21، قبل أن يدرك ماركوس لورينتي التعادل لـ أتلتيكو مدريد بضربة رأسية رائعة في آخر دقائق الشوط الأول، والذي انتهى بالتعادل بين الفريقين.





وفي الشوط الثاني، سجل الأورجواياني لويس سواريز هدف الانتصار لـ أتلتيكو مدريد في الدقيقة 51 من ضربة جزاء، ليظفر الأتلتي بنقاط المباراة.





وبذلك الانتصار، ارتفع رصيد أتلتيكو مدريد للنقطة 62 في المركز الأول، بينما توقف رصيد بيلباو عند 33 نقطة في المركز الثامن.

حقق فريق أتلتيكو مدريد انتصارًا هامًا على نظيره أتلتيك بيلباو بهدفين مقابل هدف، في المباراة المؤجلة من الجولة الثامنة عشر لبطولة الدوري الإسباني.