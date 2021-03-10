نهاية مارس ..الحكومة تعلن وصول 4 ملايين جرعة من لقاح كورونا





قال نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن عدد المسجلين على الموقع الإلكتروني الخاص باللقاحات، وصل إلى 250 الفا حتى الآن، معقبا: عدد اللقاحات المتوفر في مصر يغطي عدد المسجلين.





وأضاف، "سعد" خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج "مساء دي ام سي" المذاع على قناة "دي أم سي"، الحكومة تنتظر وصول ما يقارب من 4 ملايين جرعة من لقاح أسترازينيكا بنهاية شهر مارس، معقبا: تلك الجرعات ستعطي الدولة الفرصة لتوسيع الفئات التي ستحصل على اللقاحات.



وفي نفس السياق أوضح أن الدولة ستعطي كل موظف منتقل للعيش في العاصمة الإدارية بدل سكن، وعليه يقوم الموظف باستخدام البدل لتغطية ودفع باقي قيمة الوحدة.





وأشار إلى أن الحكومة ستعلن عن هذا البدل قريبا، معقبا: الموظف لن يقوم بدفع أي قسط من مرتبه بل من بدل السكن الذي توفره الدولة له.