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فن

مع أحمد السقا وأمير كرارة.. محمد سامي ينشر صورة من كواليس نسل الأغراب

الأربعاء 10/مارس/2021 - 10:32 م
صدى البلد
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يارا عمرو

شارك المخرج محمد سامي صورة جديدة من كواليس مسلسله الجديدة "نسل الأغراب"، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات "انستجرام".

 

وظهر كل من الفنانين أحمد السقا، وأمير كرارة، حاملين المخرج محمد سامي في الصورة، أثناء تصويرهم للمسلسل وارتدائهم جلبابا صعيديا.

 

وعلق محمد سامي علي الصورة كاتبًا: "مع النجوم تصوير نسل الأغراب، قريبًا".

 

وجاءت التعليقات من قبل عدد من الفنانين، ومن ضمنهم: دياب، ملك أحمد زاهر، وريم سامي.

 

مسلسل "نسل الأغراب" من المقرر عرضه في السبق الرمضاني القادم 2021، وهو من بطولة أحمد السقا، أمير كرارة، مي عمر، إنجي المقدم، فردوس عبدالحميد، دياب، ، أحمد صلاح السعدني، هبة مجدي، إدوارد، محمد مهران، محمد جمعة، أحمد فهيم، محمد علاء، أحمد مالك، أحمد داش.

 

المسلسل من إنتاج سينرجي للإنتاج الفني (تامر مرسي)، تأليف وإخراج محمد سامي، وتدور أحداثه في إطار درامي اجتماعي عن قصة من قصص المجتمع الصعيدي المصري

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