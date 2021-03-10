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توك شو

قطنية أم صناعية.. دراسة أمريكية تكشف أفضل الأقنعة للوقاية من كورونا..فيديو

الأربعاء 10/مارس/2021 - 10:33 م
الأقنعة
الأقنعة
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إبراهيم القادري
عرضت قناه العربية الحدث دراسة جديدة حول فعالية الكمامة في الحماية أجراها المعهد الوطني الأمريكي للمعايير والتكنولوجيا " nist" علي عدد مختلف من أنواع الكمامات المستخدمة حاليا.

وأضاف الفيديو أن الدراسة التي أجريت على  الكمامات المستخدمة أثبتت أن الكمامة التي تحتوي على المواد القطنية أفضل من تلك التي تحتوي علي المواد الاصطناعية إذ أنها تمتص الأنسجة القطنية الرطوبة في أنفاس الشخص.

وأوضح الفيديو أن الكمامة التي تصنع من الأنسجة القطنية تعمل علي حجز نسبة اكبر لجزيئات قد تكون حاملة للفيروسات أثناء خروجها في عملية الزفير مما يقلل من انتشارها في الجو.
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