قطنية أم صناعية.. دراسة أمريكية تكشف أفضل الأقنعة للوقاية من كورونا..فيديو

عرضت قناه العربية الحدث دراسة جديدة حول فعالية الكمامة في الحماية أجراها المعهد الوطني الأمريكي للمعايير والتكنولوجيا " nist" علي عدد مختلف من أنواع الكمامات المستخدمة حاليا.





وأضاف الفيديو أن الدراسة التي أجريت على الكمامات المستخدمة أثبتت أن الكمامة التي تحتوي على المواد القطنية أفضل من تلك التي تحتوي علي المواد الاصطناعية إذ أنها تمتص الأنسجة القطنية الرطوبة في أ نفاس الشخص.



