ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

أحمد موسى يعرض فيديوهات كارثية من حدائق الأهرام.. شاهد

الأربعاء 10/مارس/2021 - 10:35 م
احمد موسى
احمد موسى
Advertisements
البهى عمرو
قال الإعلامي أحمد موسى، إن هناك مشكلات كثيرة تحدث فى منطقة حدائق الأهرام، وهذه المدينة أصبحت مدينة الألف مشكلة، بدلا من الألف فدان.


وأضاف موسى، خلال تقديمه برنامج " على مسئوليتى" المذاع على قناة صدى البلد، أنه يتلقى رسائل كثيرة من أجل حل مشكلات المواطنين.


ولفت إلى أن الشوارع بها قمامة كثيرة، وانتشار التكاتك، والأراضى غير مهيأة و تعانى من تدمير الطرق، بخلاف السيارات المتواجدة منذ سنوات فى الشوارع، ولا يعرف أحد أصحابها.


وأشار إلى أن هذه المنطقة تنتشر بها الكلاب الضالة، و تعانى من أزمة كبيرة حال سقوط الأمطار.


وأوضح أن المنطقة أصبحت خرابة، وطالب موسى محافظ الجيزة بالذهاب للمنطقة لمعرفة ما بعانى منه المواطنون.


وانفعل موسى على الهواء قائلا : " المشهد هناك صعب، و الكلاب الضالة منتشرة، وتساءل اين المسئولون عن هذه المنطقة".


وعرض موسى شكاوى المواطنين، حيث قال أحد المواطنين: " المشكلات كثيرة بالمنطقة، وأصحاب التكاتك يتاجرون فى المخدرات ويتعاملون مع المواطنين بطريقة لا يقبلها أحد".


وأكد مواطن آخر أن أمن المدينة يسمحون لـ المتسولين و من يتناولون المخدرات بالدخول.


وقالت سيدة خلال التقرير، إن الحياة فى حدائق الأهرام أصبحت صعبة، بعد أن كانت مميزة فى الماضي. 

Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

شكوى من انتشار الكلاب الضالة في حدائق الأهرام

سكان منطقة حدائق الأهرام يشكون من تدنى الخدمات

انتشار الكلاب الضالة يثير ذعر سكان مجاورة 3 بالحى الـ11 بأكتوبر

انتشار الكلاب الضالة يثير فزع سكان مركز ملوي في المنيا

سكان جزيرة محمد فى وراق العرب يستغيثون من انتشار الكلاب الضالة

سكان منطقة المرج الجديدة يشكون من انتشار الكلاب الضالة

ترشيحاتنا

تمت بجسد وروح نبينا محمد.. مبروك عطية: رحلة الإسراء والمعراج مدتها 4 دقائق

تامر حسني يرد على زوجته بعد شائعات انفصالهما

في ذكرى ميلاد رائد فن العرائس .. ابن صلاح السقا نجم شهير وزوجته ابنة فنان كبير

أسعار الذهب اليوم الخميس 11-3-2021

أخبار التوك شو.. أحمد موسى يحذر من سد النهضة.. الحكومة: زيادة في إصابات كورونا.. والأرصاد: انخفاض 8 درجات في الحرارة

رد فعل صادم من 3 سيدات تجاه سائق طلب منهن ارتداء كمامات .. شاهد

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مقارنة بين كيا جراند سيراتو و فورد فوكاس موديل 2021| صور

إيصال بنكي ينقذ زوجة من عنف زوجها.. والسر في رسالة استغاثة

خدعة بصرية.. فيديو لسيدة تحلق بسيارتها عبر السحب يثير الذهول.. ما القصة؟