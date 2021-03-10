أحمد موسى يعرض فيديوهات كارثية من حدائق الأهرام.. شاهد

قال الإعلامي أحمد موسى، إن هناك مشكلات كثيرة تحدث فى منطقة حدائق الأهرام، وهذه المدينة أصبحت مدينة الألف مشكلة، بدلا من الألف فدان.









وأضاف موسى، خلال تقديمه برنامج " على مسئوليتى" المذاع على قناة صدى البلد، أنه يتلقى رسائل كثيرة من أجل حل مشكلات المواطنين.









ولفت إلى أن الشوارع بها قمامة كثيرة، وانتشار التكاتك، والأراضى غير مهيأة و تعانى من تدمير الطرق، بخلاف السيارات المتواجدة منذ سنوات فى الشوارع، ولا يعرف أحد أصحابها.









وأشار إلى أن هذه المنطقة تنتشر بها الكلاب الضالة، و تعانى من أزمة كبيرة حال سقوط الأمطار.









وأوضح أن المنطقة أصبحت خرابة، وطالب موسى محافظ الجيزة بالذهاب للمنطقة لمعرفة ما بعانى منه المواطنون.









وانفعل موسى على الهواء قائلا : " المشهد هناك صعب، و الكلاب الضالة منتشرة، وتساءل اين المسئولون عن هذه المنطقة".









وعرض موسى شكاوى المواطنين، حيث قال أحد المواطنين: " المشكلات كثيرة بالمنطقة، وأصحاب التكاتك يتاجرون فى المخدرات ويتعاملون مع المواطنين بطريقة لا يقبلها أحد".









وأكد مواطن آخر أن أمن المدينة يسمحون لـ المتسولين و من يتناولون المخدرات بالدخول.









وقالت سيدة خلال التقرير، إن الحياة فى حدائق الأهرام أصبحت صعبة، بعد أن كانت مميزة فى الماضي.



