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منوعات

خاص| سيد بدرية يرد على أحمد الفيشاوي: مينفعش متعرفنيش .. وأنا مثلت مع آل باتشينو وجورج كلوني

الخميس 11/مارس/2021 - 12:16 ص
صدى البلد
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أحمد شريف

رد الفنان المصري العالمي "سيد بدرية"، على الفنان أحمد الفيشاوي، بعد  تهكمه عليه خلال ظهوره في برنامج ابو حفيظة،  قائلا إنه من العيب أن يكون احمد الفيشاوي ممثلا وليس لديه علم بالنجوم المصريين بأمريكا.


وأوضح الفنان سيد بدرية، في حوار خاص عبر موقع "صدى البلد"، أن كلام "أحمد الفيشاوي عنه كان فرصة جيدة لتعريف نفسه إلى الجمهور المصري، الذي لا يعلم سبب عدم شهرته في مصر بالرغم من كونه ممثل أدى ادوار عديدة أمام نجوم هوليوود".



وقال " سيد بدرية"، أنه ابن أحد الحواري ببورسعيد، وأنه يفخر بكونه مصريا استطاع أن يصل العالمية في السينما الامريكية، لافتا إلى أنه قدم ادوار عديدة أمام النجم " جاكي شان"، وال بتشينو ، وجورج كلوني، وغيرهم من نجوم بسينما هوليوود.


وتساءل "سيد بدرية" هل كان مقصرا في حق نفسه أو في التعريف بنفسه إلى الجمهور العربي والمصري، أم الإعلام هو الذي قصر في حقه في كشف مسيرته الفنية.


واضاف " بدرية"، أنه كان سعيدا بردود أفعال المواطنين بعد مقاله "أحمد الفيشاوي" عنه، الذي دفع الناس إلى الفضول للتعرف عليه أكثر والتعرف بمسيرته الفنية المشرفة.

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