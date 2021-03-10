ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

بيان مهم من الخارجية السعودية بشأن الحكومة الليبية الجديدة

الأربعاء 10/مارس/2021 - 10:54 م
السعودية
السعودية
Advertisements
محمود نوفل
 رحبت وزارة خارجية المملكة العربية السعودية، بقرار مجلس النواب بمنح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية الليبية برئاسة رئيس الوزراء المهندس عبدالحميد الدبيبة.


وهنأت المملكة في بيان لها صادر منذ قليل، الدولة الليبية  حكومة وشعبا، مؤكدة أن هذه الخطوة التاريخية المهمة من شأنها تحقيق الأمن والاستقرار في ليبيا.


وأعربت الخارجية السعودية عن  تضامن المملكة مع دولة ليبيا ودعمها لكافة الجهود الخيرة الرامية إلى التوصل الحل سياسي للأزمة الليبية.


فيما عبرت  عن تطلعها في أن تحقق هذه الخطوة الأمن والاستقرار والتنمية في ليبيا، مثنية على جهود الأمم المتحدة المثمرة في ذلك.


وفي نهاية البيان تمنت أن يحافظ هذا الإنجاز على وحدة وسيادة ليبيا، ويمنع التدخل الخارجي الذي يعرض الأمن الإقليمي العربي للمخاطر.

Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

أول تعليق سعودي على نتائج انتخابات السلطة التنفيذية في ليبيا

أول تعليق من الأردن على تشكيل السلطة الليبية

ترحيب عربي بتشكيل السلطة التنفيذية الليبية.. مصر تدعو لدعم المسار السلمي لتسوية الأزمة.. السعودية: نأمل في أن يحافظ الإنجاز على وحدة وسيادة البلاد..والإمارات: نتعاون مع السلطة الجديدة لتحقيق الاستقرار

أخبار السعودية اليوم.. استمرار ارتفاع إصابات كورونا.. ترحيب بالتصويت على سلطة تنفيذية جديدة في ليبيا.. وتطلع سعودي للعمل مع واشنطن لإنهاء النزاعات

السعودية تشدد على رفض التدخلات الخارجية في ليبيا

وكيل عربية النواب يكشف أهمية لقاء الرئيس السيسي برئيس الحكومة الليبية

ترشيحاتنا

في اليوم العالمي للكلى... تعرف على أبرز طرق الوقاية من الإصابة

الجيش الليبي: هناك مشاورات بشأن حقيبة الدفاع في حكومة الدبيبة

الصحة السعودية تزف بشرى بشأن لقاح كورونا

من ترك صلاة العصر أو تأخر عنها حبط عمله.. الإفتاء توضح المعنى الصحيح ومدة العقاب

شخصيتك من تاريخ ميلادك .. اكتشف ماذا يخبئه برجك؟

تحذير لمستخدمي آيفون .. ملايين الهواتف تفقد دعم "واتساب" إلى الأبد

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مقارنة بين كيا جراند سيراتو و فورد فوكاس موديل 2021| صور

إيصال بنكي ينقذ زوجة من عنف زوجها.. والسر في رسالة استغاثة

خدعة بصرية.. فيديو لسيدة تحلق بسيارتها عبر السحب يثير الذهول.. ما القصة؟