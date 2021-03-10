بيان مهم من الخارجية السعودية بشأن الحكومة الليبية الجديدة

رحبت وزارة خارجية المملكة العربية السعودية، بقرار مجلس النواب بمنح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية الليبية برئاسة رئيس الوزراء المهندس عبدالحميد الدبيبة.









وهنأت المملكة في بيان لها صادر منذ قليل، الدولة الليبية حكومة وشعبا، مؤكدة أن هذه الخطوة التاريخية المهمة من شأنها تحقيق الأمن والاستقرار في ليبيا.











وأعربت الخارجية السعودية عن تضامن المملكة مع دولة ليبيا ودعمها لكافة الجهود الخيرة الرامية إلى التوصل الحل سياسي للأزمة الليبية.









فيما عبرت عن تطلعها في أن تحقق هذه الخطوة الأمن والاستقرار والتنمية في ليبيا، مثنية على جهود الأمم المتحدة المثمرة في ذلك.









وفي نهاية البيان تمنت أن يحافظ هذا الإنجاز على وحدة وسيادة ليبيا، ويمنع التدخل الخارجي الذي يعرض الأمن الإقليمي العربي للمخاطر.



