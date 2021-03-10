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أخبار العالم

وزير الخارجية الأمريكي يوجه تحذيرا شديد اللهجة لـ إثيوبيا

الأربعاء 10/مارس/2021 - 10:40 م
أبي أحمد
أبي أحمد
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قسم الخارجي
أكد وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، أن الموقف في إقليم تيجراي الإثيوبي مقلق للغاية، مشيرا إلى ضرورة أن يتغير وأن تتوقف المذابح وانتهاكات حقوق الإنسان، وعلى رئيس الوزراء آبي أحمد الحاصل على جائزة نوبل أن يوفر الحماية والأمن لشعبه. 

وقال السفير الإثيوبي في الخرطوم، يبلتال امرو المو، اليوم الأربعاء، إن جبهة تيجراي ماضية قدما في انفصال الإقليم، مشيرا إلى أن الجبهة قامت بطرد الجيش.


ووفقا لشبكة "العربية" الإخبارية، اتهم يبتال أمرو جبهة تيجراي بارتكاب مذابح بحق عناصر الجيش، مؤكدا أن الإقليم أصبح تحت السيطرة ويجرى إعادة بنائه.


وتابع السفير الإثيوبي قائلا: " قتلنا وأسرنا معظم قادة جبهة تيجراي والبقية يتم تعقبهم".


وأشار إلى أن هناك 4 ملايين نسمة بإقليم تيجراي يتلقون مساعدات إنسانية.


وأضاف يبتال أمرو أنه يتم تشكيل لجنة للتحقيق في جرائم ارتكبت بحق سكان إقليم تيجراي، داعيا الجيش الإثيوبي إلى ضرورة التأهب والاستعداد لمنع أي هجمات انتحارية محتملة قد تشنها ميليشيات تحرير الجبهة.
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