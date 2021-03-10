التموين: صرف 65% من مقررات الدعم على البطاقات لشهر مارس

تلقي الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، تقريرًا عن حركة صرف السلع التموينية عن شهر يناير الجارى بالمنافذ التموينية على مستوى الجمهورية.









وأعلنت شركات المجمعات الاستهلاكية بوزارة التموين والتجارة الداخلية، انتظام صرف السلع المدعمة لأصحاب البطاقات التموينية، وأنه تم صرف ما يقرب من 65% من مقررات شهر مارس حتى الآن، بجانب أيضًا استمرار صرف فارق نقاط الخبز عن شهر ديسمبر في المنافذ التموينية التابعة.



