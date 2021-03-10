ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

اقتصاد

التموين: صرف 65% من مقررات الدعم على البطاقات لشهر مارس

الأربعاء 10/مارس/2021 - 10:51 م
صدى البلد
Advertisements
محمد صبيح
تلقي الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، تقريرًا عن حركة صرف السلع التموينية عن شهر يناير الجارى بالمنافذ التموينية على مستوى الجمهورية.


وأعلنت شركات المجمعات الاستهلاكية بوزارة التموين والتجارة الداخلية، انتظام صرف السلع المدعمة لأصحاب البطاقات التموينية، وأنه تم صرف ما يقرب من 65% من مقررات شهر مارس حتى الآن، بجانب أيضًا استمرار صرف فارق نقاط الخبز عن شهر ديسمبر  في المنافذ التموينية التابعة.

 
وتواصل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمد مخازن شركات الجملة بكافة السلع الغذائية والتموينية، لتوفيرها للمواطنين بشكل مستمر، بجانب توفير منتجات الخضراوات والفاكهة بمنافذ وفروع الشركات التابعة كما تستعد شركات بنجر السكر التابعة للوزارة لإنتاج السكر المحلى اعتبارا من الشهر المقبل لزيادة المخزون الاستراتيجي من السلع الأساسية.
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

خدمات التموين الإلكترونية 2021 على موقع دعم مصر

خدمات التموين الإلكترونية على موقع دعم مصر 2021

التموين تواصل طرح كمامات ومطهرات بالمنافذ الاستهلاكية

التموين: صرف 65% من مقررات الدعم على البطاقات لشهر يناير

التموين تواصل طرح كمامات ومطهرات بالمنافذ الاستهلاكية

الحكومة: استمرار طرح الكمامات القماشية على البطاقات التموينية

ترشيحاتنا

رأفة بكبار السن.. سلم كهربائي مطلب رواد التأمين الصحي بمدينة نصر

محمد صلاح: أتمنى تسجيل المزيد من الأهداف.. وإهدار الفرص جزء من اللعبة

في ذكرى ميلاده .. قصة رحيل محمد متولي بـ "الزغطة"

ميدو: الزمالك الوحيد الذي تمر عليه كبوات كثيرة .. وعودة كارتيرون غير منطقية

فى ذكرى عيد ميلاده.. 10 معلومات لا تعرفها عن محمد قنديل

5 علامات غير معروفة تشير لإصابتك بالنوبة القلبية

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مقارنة بين كيا جراند سيراتو و فورد فوكاس موديل 2021| صور

إيصال بنكي ينقذ زوجة من عنف زوجها.. والسر في رسالة استغاثة

خدعة بصرية.. فيديو لسيدة تحلق بسيارتها عبر السحب يثير الذهول.. ما القصة؟