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رياضة

غياب الشناوى والشحات عن الأهلي فى مواجهة النصر بكأس مصر

الأربعاء 10/مارس/2021 - 10:48 م
محمد الشناوي
محمد الشناوي
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حسام الحارتي
تأكد غياب محمد الشناوي حارس النادي الأهلي عن مباراة فريقه القادمة ضد النصر في دور الـ ٣٢ من بطولة كأس مصر بعد حصوله على الإنذار الثالث في مباراه فريقه ضد الإسماعيلي ضمن منافسات الدوري المصري.

وتأكد أيضا غياب حسين الشحات لاعب الأهلي عن مباراة فريقه القادمه ضد النصر بدور الـ ٣٢ لبطولة كأس مصر بسبب حصوله على الانذار الثالث في مباراه فريقه آمام نادي الإسماعيلي ببطولة الدوري المصري.


وانتهت احداث مباراة الاهلي والاسماعيلي بفوز المارد الاحمر بهدفين دون مقابل، في اللقاء المؤجل من الجولة ١٢ من بطولة الدوري الممتاز.
سجل بدر بانون مدافع الاهلي الهدف الاول عن طريق ركلة جزاء في الدقيقة ٦٩ من عمر المباراة، تسبب فيها محمد مجدي حارس الاسماعيلي بعد ان عرقل محمد شريف داخل منطقة الجزاء. 

ثم اضاف صلاح محسن الهدف الثاني للاهلي في الدقيقة ٨٧ من عمر المباراة بعد انطلاقة سريعة واختراق خط ظهر الدراويش. 

الشوط الأول
ضربة البداية كانت من نصيب الإسماعيلي، ولكن لم يستغلها في هجوم مبكر على الأهلي وفقد الكرة سريعًا. 

حاول النادي الأهلي أن يعبر دفاعات الدراويش  في أول 5 دقائق، ولكن تمكن الإسماعيلي من  احكام صفوفة بدقة كبيرة ومنع هجوم الأهلي من الوصول الى مرماهم.

فاجئ الإسماعيلي دفاع الأهلي في كرة عالية  توغل لاسمتلامها حسين السيد من الجبهة  
اليسرى وحصل منها على ركلة ركنية في  
الدقيقة 9.

ومارس محمد شريف لاعب الأهلي الضغط  
القوي على حارس مرمى الإسماعيلي محمد  
مجدي، وكاد أن يقطع منه الكرة في لقطة  
خاطئة من الحارس. 

وفي الدقيقة11 هدد شكري نجيب لاعب  
الإسماعيلي مرمى محمد الشناوي حارس  
الأهلي برأسية رائعة مرت بجوار المرمى  
وشكلت خطورة كبيرة على الأهلي.

سقط لاعب الإسماعيلي محمد حسن بعد تدخل من أليو ديانج في متصف ملعب الدراويش، احتسبها حكم المباراة ركلة حرة غير مباشرة لبرازيل مصر.

حاول الأهلي الضغط من العمق ولكن لم يتمكن الوصول الى مرمى محمد مجدي حارس مرمى الإسماعيلي بأي كرة او حتى تهديد ضعيف لمرماه. 

وتوقفت المباراة للعودة لخاصية الـ var بسبب تدخل محمد هاني لاعب الأهلي على حسين السيد لاعب الإسماعيلي داخل منطقة الجزاء في الدقيقة 27. 

وبعد العودة للـ VAR لم يحتسب ابراهيم نور الدين أي خطأ على الأهلي واستمر اللعب بعد التوقف دقيقتين. 

وتلقى حسين الشحات أول بطاقة صفراء في المباراة بعد تصرف غير لائق مع حسين السيد بدفعة لخارج الملعب.

ومن بعده تعرض سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الاهلي لتحذير من ابراهيم نور الدين حكم المباراة، ثم اشهار البطاقة الصفراء في وجهه بسبب اعتراضه على قرارات طاقم التحكيم.

وأعلن حكم المباراة عن احتساب دقيقتين وقت محتسب بدل من ضائع بعد انتهاء الوقت الأصلي.

الشوط الثاني

اجرى بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي أول تبديل في التشكيلة الأساسية بنزول مروان محسن بدلًا من حسين الشحات لاعب الوسط. 

وسقط مروان محسن في بداية مشاركته في شوط المباراة الثاني بعد تدخل محمد حسن لاعب الإسماعيلي معه في كرة عالية بالرأس.

وتعرض محمد شريف لاعب الأهلي لعرقلة من محمد هاشم مدافع الإسماعيلي دفعت ابراهيم نور الدين حكم المباراة لإشهار البطاقةالصفراء في وجه لاعب الدراويش واحتساب ركلة حرة مباشرة للمارد الأحمر من منطقة خطرة.


نفذ محمد مجدي أفشة لاعب الأهلي الركلة الحرة المباشرة على المرمى ولكن تصدى لها حارس الإسماعيلي وببراعة وأبعدها عن مرماه.
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