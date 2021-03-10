البنتاجون: نأخذ مسألة مساعدة السعودية بجدية شديدة

أكدت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون"، اليوم الأربعاء، أنها تأخذ مسألة مساعدة السعودية على حماية نفسها بجدية شديدة.





وأعلنت قوات ‏تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية تدمير قوات دفاع جوي معاد من نوع “سام 6” تابع للمليشيات الحوثية في ‎مأرب.





وأكدت قوات تحالف دعم الشرعية في بيان مقتضب لها دعمها لعمليات الجيش الوطني اليمني والقبائل في مأرب للتقدم وحماية المدنيين.





وأفادت وسائل إعلام يمنية، اليوم الأربعاء، بسماع دوي صوت انفجار هائل في مدينة مأرب.





وقالت وسائل إعلام، إن مليشيات الحوثي الإرهابية تستهدف حيًا سكنيًا في مدينة مأرب بصاروخ باليستي.



