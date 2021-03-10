تونس : حصول حكومة الديبية على ثقة النواب الليبي خطوة مهمة للخروج من الأزمة

أبدت تونس بالغ ارتياحها لمنح الثقة للحكومة الليبية الجديدة لما وصفته بـ "الإنجاز التاريخي" المحرز، في ليبيا، بعد حصول الحكومة الليبية الجديدة على ثقة مجلس النواب.





وهنّأت وزارة الشؤون الخارجية التونسية مساء اليوم الأربعاء، أعضاء السلطة التنفيذية الجديدة والشعب الليبي على هذه الخطوة المهمة نحو إنهاء الانقسام والخروج من الأزمة.





كما أكدت الوزارة التونسية علي ثقتها التامة بقدرة الليبيين في تثبيت دعائم السلم والاستقرار، والشروع في بناء صفحة جديدة من تاريخ هذا البلد، وتحقيق تطلّعات شعبه المشروعة في التنمية والإعمار".



