مواصفات عالمية.. أحمد موسى يعرض فيديوهات من عين الصيرة قبل وبعد التطوير

عرض الإعلامي أحمد موسى، صورا رائعة تشبه المدن العالمية،





وقال موسي:: " دى فيديوهات من عين الصيرة، بعد أن تحولت لـ مزار سياحى بمواصفات عالمية".





وأضاف أحمد موسى، خلال تقديمه برنامج " على مسئوليتى" المذاع على قناة صدى البلد، أن عين الصيرة كانت خرابة فى الماضى وتم تطويرها بشكل كامل.





وعرض موسى فيديو لعين الصيرة قبل التطوير، وبعد التطوير وقال : " مفيش مقارنة، ولو تم عمل مقارنة يكون فى ظلم".