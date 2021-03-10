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مواصفات عالمية.. أحمد موسى يعرض فيديوهات من عين الصيرة قبل وبعد التطوير

الأربعاء 10/مارس/2021 - 11:06 م
عين الصيرة
عين الصيرة
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البهى عمرو
عرض الإعلامي أحمد موسى، صورا رائعة تشبه المدن العالمية، 

وقال موسي:: " دى فيديوهات من عين الصيرة، بعد أن تحولت لـ مزار سياحى بمواصفات عالمية". 

وأضاف أحمد موسى، خلال تقديمه برنامج " على مسئوليتى" المذاع على قناة صدى البلد، أن عين الصيرة كانت خرابة فى الماضى وتم تطويرها بشكل كامل.

وعرض موسى فيديو لعين الصيرة قبل التطوير، وبعد التطوير وقال : " مفيش مقارنة، ولو تم عمل مقارنة يكون فى ظلم".
الجدير بالذكر أن مشروع تطوير بحيرة عين الصيرة يتم على مساحة 63 فدانا، لتفقد الأعمال التي تشمل ممشى سياحي حول البحيرة بطول 2500 م طولي، ومنطقة مطاعم، وجزيرة استوائية وسط البحيرة، ومسرح مكشوف، ومناطق خضراء، وبرجولات خشبية، و5 مجموعات نوافير عائمة داخل البحيرة، ومحطة معالجة لمياه البحيرة.
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