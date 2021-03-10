ميسي يسجل ويهدر ضربة جزاء في الشوط الأول بين برشلونة وباريس سان جيرمان

تعادل برشلونة مع باريس سان جيرمان بهدف لمثله في الشوط الأول من مباراتهما في إياب دور الـ 16 لبطولة دوري أبطال أوروبا.





برشلونة كان الأخطر في الشوط الأول، وأضاع عددا من الفرص عن طريق عثمان ديمبلي، وسيرجينو ديست، الذي سدد كرة قوية ارتطمت بالقائم في الدقيقة 23.





وفي الدقيقة 30، تحصل باريس سان جيرمان على ركلة جزاء بعد عركلة لينجليه لـ إيكاردي، سددها مبابي بنجاح، متقدمًا لفريقه بهدف نظيف.





وفي الدقيقة 37، أحرز ليونيل ميسي هدف التعادل لبرشلونة بتسديدة قوية بعيدة المدى.





وتحصل برشلونة على ركلة جزاء في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدلًا من الضائع، لكن ليونيل ميسي أضاعها، لينتهي الشوط الأول بالتعادل 1-1.