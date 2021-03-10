ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

ميسي يسجل ويهدر ضربة جزاء في الشوط الأول بين برشلونة وباريس سان جيرمان

الأربعاء 10/مارس/2021 - 11:02 م
صدى البلد
Advertisements
إسماعيل محمود
تعادل برشلونة مع باريس سان جيرمان بهدف لمثله في الشوط الأول من مباراتهما في إياب دور الـ 16 لبطولة دوري أبطال أوروبا.

برشلونة كان الأخطر في الشوط الأول، وأضاع عددا من الفرص عن طريق عثمان ديمبلي، وسيرجينو ديست، الذي سدد كرة قوية ارتطمت بالقائم في الدقيقة 23.

وفي الدقيقة 30، تحصل باريس سان جيرمان على ركلة جزاء بعد عركلة لينجليه لـ إيكاردي، سددها مبابي بنجاح، متقدمًا لفريقه بهدف نظيف.

وفي الدقيقة 37، أحرز ليونيل ميسي هدف التعادل لبرشلونة بتسديدة قوية بعيدة المدى.

وتحصل برشلونة على ركلة جزاء في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدلًا من الضائع، لكن ليونيل ميسي أضاعها، لينتهي الشوط الأول بالتعادل 1-1.
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

دوري الأبطال .. ميسي يتقدم لبرشلونة أمام باريس سان جيرمان

مبابي يتعادل لباريس سان جيرمان ويسجل في شباك برشلونة

التعادل الإيجابي يحسم نتيجة الشوط الأول بين برشلونة وسان جيرمان

هاشتاج #برشلونة_باريس يتصدر تويتر ومغردون.. إمبابي مرعب وخطير

مبابي يسجل هدف التقدم الثاني لسان جيرمان في شباك برشلونة

كين يسجل الهدف الثالث لسان جيرمان في شباك برشلونة

ترشيحاتنا

سمية الخشاب تبهر جمهورها بوصلة رقص

محمد صلاح: أتمنى تسجيل المزيد من الأهداف.. وإهدار الفرص جزء من اللعبة

مؤشرات مهمة تدل على تلف ناقل الحركة .. فما هي؟

أسعار الذهب اليوم الخميس 11-3-2021

من ترك صلاة العصر أو تأخر عنها حبط عمله.. الإفتاء توضح المعنى الصحيح ومدة العقاب

بمركز الإبداع.. مديحة حمدى تكريم رجاء حسين بمناسبة عيد الام

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مقارنة بين كيا جراند سيراتو و فورد فوكاس موديل 2021| صور

إيصال بنكي ينقذ زوجة من عنف زوجها.. والسر في رسالة استغاثة

خدعة بصرية.. فيديو لسيدة تحلق بسيارتها عبر السحب يثير الذهول.. ما القصة؟