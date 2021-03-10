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توك شو

كنت هاعتذر.. سميرة عبد العزيز تكشف كواليس تعيينها بمجلس الشيوخ.. فيديو

الأربعاء 10/مارس/2021 - 11:07 م
الفنانة سميرة عبد
الفنانة سميرة عبد العزيز
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محمود محسن
قالت الفنانة سميرة عبد العزيز إن الرئيس عينها فى مجلس الشيوخ، مؤكدة انها توقعت في البداية أن هناك خطأ حدث لأنه ليس لها أى اتجاهات سياسية.

وأضافت "عبد العزيز" خلال لقاء لها لبرنامج معكم عبر فضائية سي بي سي أنه تم التأكيد على أنها يجب أن أتواجد خلال الساعة الخامسة بالتحديد مشيرة إلى أنها كنت في أمسية ثقافية بالإسكندرية خلال هذا التوقيت.

وتابعت الفنانة سميرة عبد العزيز انه خلال الاجتماع قالوا إننا يجب أن نترك وظائفنا، فاعترضت وقلت لهم إننى أقدم مسرحية ولى برنامج وإذاعة ولن أتركهم، وإذا كان لا بد من تركهم فأنا معتذرة عن مجلس الشيوخ.

وأشارت عبد العزيز إلى أن رفضها أن تجري حوار مع مراسل مثلما ظهر في الفيديو الذي انتشر عبر مواقع التواصل الأجتماعي لأنه كان لا يعرف اسمي مؤكدة أنه من أساسيات الحوار أن تعلم من تحاور.
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