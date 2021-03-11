بدون ري بالغمر نهائيا .. نائب بالشيوخ: مصر رسمت خطة للتحول إلى الري الحديث

قال النائب أحمد البلشي عضو مجلس الشيوخ أن الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي تعمل جاهدة على تطوير منظومة الري في مصر، موضحا أنها رسمت خطة على أن تصبح في عام 2030 بدون ري بالغمر نهائيًا.





وأضاف " البلشي" في تصريحاته لـ "صدى البلد" على ان الدولة المصرية نظرا لمحدودية الموارد المائية وعدم وجود خيارات أخرى، قامت بالتوجه لتنفيذ هذه القرارات، مشيرا إلى أن الري الحديث له مزايا عديدة، حيث أنها تساعد على خفض تكلفة المحصول سواء من كميات المياه التي كانت تستخدم أو الكهرباء.





وأوضح، عضو مجلس الشيوخ أن تخفيض غرامات تبديد المياه لزراعة الأرز، والتي تقوم أجهزة وزارة الموارد المائية والري، ممثلة في مصلحة الري، بتحصيلها من المزارعين نظير زراعة محصول الأرز الشره للمياه، سيشجع المزارعين بتسديد هذه الغرامات دون وجود أي تراخي.





كان مجلس الوزراء،قد وافق خلال اجتماعه ، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مقترح تم تقديمه بشأن تخفيض غرامات تبديد المياه لزراعة الأرز، والتي تقوم أجهزة وزارة الموارد المائية والري، ممثلة في مصلحة الري، بتحصيلها من المزارعين نظير زراعة محصول الأرز "الشره للمياه" بالمخالفة في الأعوام الماضية، وذلك بحيث يتم تخفيض هذه الغرامة للمزارعين الملتزمين، الذين يقومون بسداد الغرامات المستحقة عليهم