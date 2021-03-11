الهدف هو التسهيل على المواطنين .. الري: تخفيض غرامة زراعة الأرز على المزارعين

قال الدكتور محمد غانم المتحدث باسم وزارة الري، إن هناك تخفيض لـ الغرامة التى تم توقيعها على المزارعين، بسبب زراعة الأرز.





وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " على مسئوليتى" المذاع على قناة صدى البلد، تقديم الإعلامي أحمد موسى، أن الهدف من ذلك هو التسهيل على المواطنين، مؤكدًا أن هناك مواطنين لم تسدد غرامات من 2014.





ولفت إلى أن الغرامة تختلف على حسب المساحة، أكد أن الهدف ليس تجميع أموال ولكن زراعة الأرز بالمخالفة يكون هناك تأثير على نسبة المياه.





وأشار إلى أن الشخص الذى يزرع الأرز بالمخالفة يكون له تأثير على غيرة، ولذلك نطالب الجميع بعد اليام بـ مخالفات.





وأوضح أن التخفيضات وصلت لـ 60% من قيمة الغرامات فى حالة السداد حتى 30-6، الحالي، وهناك تخفيض بنسبة 40 % على من يسدد بعد 30-6 وحتى شهر 9 من عام 2021 .





وكشف أن هناك حوالى نصف مليون فدان يتم زراعتها بالمخالفة، وهذا يسبب مشكلات، ولدينا تحديات مائية ضخمة من بينها الزيادة السكانية.



