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أخبار العالم

ضربة موجعة لـ آبي أحمد.. استقالة دبلوماسي كبير بسبب جرائم حكومة إثيوبيا في تيجراي

الأربعاء 10/مارس/2021 - 10:59 م
صدى البلد
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حسام رضوان
استقال دبلوماسي إثيوبي كبير كان يعمل في سفارة بلاده بالولايات المتحدة، اليوم الأربعاء، على خلفية الصراع الدائر في منطقة تيجراي وجرائم حكومة رئيس الوزراء آبي أحمد.

وبحسب وكالة "فرانس برس" الفرنسية، قال برهاني كيدان ماريام، نائب رئيس البعثة الإثيوبية في واشنطن، في خطاب مفتوح: "أستقيل من منصبي احتجاجا على حرب الإبادة الجماعية في تيغراي، واحتجاجا على كل القمع والدمار الذي تمارسه الحكومة على بقية إثيوبيا".

وأضاف أن البنية التحتية  لإثيوبيا "دمرت بشكل كامل ومتعمد. ويغتصب الجنود النساء والفتيات بشكل منهجي. مئات الآلاف من الناس يتعرضون للتشريد والقتل والتجويع عمدا".

ويشار إلى أن برهاني عضو سابق في اللجنة المركزية للجبهة الشعبية لتحرير تيجراي، لكنه طُرد في عام 2018، وشغل سابقا منصب رئيس هيئة الإذاعة الإثيوبية التابعة للدولة، ومنصب القنصل العام في لوس أنجلوس.

وأدى التعتيم على الاتصالات والقيود المفروضة على الوصول لوسائل الإعلام إلى صعوبة تقييم خسائر الصراع. وثقت مجموعات حقوقية فظائع في مواقع متعددة، ويحذر عمال الإغاثة من كارثة إنسانية.

وتقول حكومة آبي أحمد إن الحياة تعود إلى طبيعتها في معظم أنحاء المنطقة بينما تروج لجهودها لتقديم المساعدة الإنسانية، وانتقدت تعليقات الأمم المتحدة حول الصراع في الإقليم.
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