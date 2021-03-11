نائبة بالشيوخ تثمن تخفيض غرامات تبديد المياه لزراعة الأرز

أشادت النائبة فريدة النقاش عضو مجلس الشيوخ، بتخفيض غرامات تبديد المياه لزراعة الأرز، والتي تقوم أجهزة وزارة الموارد المائية والري، ممثلة في مصلحة الري، بتحصيلها من المزارعين نظير زراعة محصول الأرز "الشره للمياه"، مؤكدة على أن الدولة كانت ولا تزال حريصة على دعم المزارعين وتوجيه الدعم الكامل لهم.





وأكدت النقاش في تصريحاتها لـ"صدى البلد" أنه يجب استعراض أراء الخبراء والمختصين في كيفية الحفاظ على موارد المياه، والمحاولة في إيجاد أصناف بديلة من الأرز والمحاصيل الشرهة للمياة من أجل تجاوز هذه الأزمة التي نمر بها.





ولفتت عضو مجلس الشيوخ إلى أن الدولة المصرية، أصبحت تضع خطة من أجل ترشيد المياه وتعظيم سبل الاستفادة منها ، مشيرة إلى أن الدولة توجهت إلى إستخدام أساليب الري الحديث سواء الري بالرش أو التنقيط.





كان مجلس الوزراء،قد وافق خلال اجتماعه ، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مقترح تم تقديمه بشأن تخفيض غرامات تبديد المياه لزراعة الأرز، والتي تقوم أجهزة وزارة الموارد المائية والري، ممثلة في مصلحة الري، بتحصيلها من المزارعين نظير زراعة محصول الأرز "الشره للمياه" بالمخالفة في الأعوام الماضية، وذلك بحيث يتم تخفيض هذه الغرامة للمزارعين الملتزمين، الذين يقومون بسداد الغرامات المستحقة عليهم