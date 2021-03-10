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رياضة

محمد صلاح يهدر انفرادا.. شوط أول سلبي بين ليفربول ولايبزيج في دوري أبطال أوروبا

الأربعاء 10/مارس/2021 - 11:00 م
صدى البلد
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أحمد هاني
سيطر التعادل السلبي على مجريات الشوط الأول من لقاء ليفربول الإنجليزي أمام لايبزيج الألماني ضمن دور الـ 16 من مسابقة دوري أبطال أوروبا.


نجح أليسون في إنقاذ مرمى ليفربول من فرصة هدف محقق كاد أن يصل له لايبزيج بعدما حصل أولمو على الكرة داخل منطقة الجزاء في غياب الدفاع بعد مرور ثماني دقائق من بداية اللقاء، ليسدد كرة نحو الشباك لكن الحارس البرازيلي نجح في إنقاذها.


ورد ليفربول في الدقيقة 19 عن طريق كرة عرضية من ركلة ركنية، تحولت إلى داخل منطقة جزاء لايبزيج ليحولها دييجو جوتا برأسية قوية لكن الحارس تألق في إبعادها إلى ركنية أخرى مرت بسلام.


وعاد ليفربول للخطورة مرة أخرى في الدقيقة 27 من اللقاء بعدما انفرد صلاح بالمرمى من الجانب الأيسر ليسدد الكرة في جسد الحارس، قبل أن ترتد إلى ماني الذي أهدرها بشكل غريب أمام المرمى شبه الخالي.


ورد لايبزيج على هجوم ليفربول بهجمة مرتدة في الدقيقة 31 لتصل الكرة إلى فورسبرج الذي أطلق تصويبة أرضية نحو الزاوية اليسرى للمرمى لكنها مرت بجوار القائم مباشرة.


وجاء تشكيل ليفربول كالاتي: 

حراسة المرمى: أليسون.

خط الدفاع: أرنولد، فيليبس، كاباك، روبرتسون.

خط الوسط: فابينيو، فينالدوم، تياجو ألكانتارا.

خط الهجوم: ماني، محمد صلاح، جوتا.


ويحل ليفربول، الذي حقق فوزا واحدا في آخر 5 مباريات خاضها بالبريميرليج، ضيفا على لايبزيج الألماني، حيث يحلم يورجن كلوب المدير الفني، في التخلص من الكبوة المحلية والموسم المحلي الكارثي، بتقديم نقطة أفضل على الصعيد الأوروبي.


وكان ليفربول قد حقق الفوز في مباراة الذهاب، بهدفين دور رد، ليضع قدمًا في دور ربع النهائي.


ووصلت بعثة ليفربول إلى بودابست مساء أمس الثلاثاء، وذلك بعد ثلاثة أسابيع من لقائهم الأول في بوشكاش أرينا.
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