زراعة البرلمان عن تخفيض غرامات زراعة الأرز: الدولة حريصة على دعم الفلاح

قال النائب صقر عبدالفتاح وكيل لجنة الزراعة والر ي والامن الغذائي، إن مشروع تحديث وتطوير الرى في مصر له عديد من المزايا سواء كانت للفلاح أو بالنسبة للقطاع الزراعي بأكمله.





وأشاد عبدالفتاح في تصريحاته لـ"صدى البلد" بحرص الدولة وتقديم الدعم للفلاح المصري ، من خلال تخفيض قيمة الغرامة وتخفيضها بنسب معينة للمزارعين الملتزمين بسداد قيمة الغرامات المفروضة عليهم والتي جاءت بسبب تبديد المياه لزراعة الأرز.





ونوه وكيل لجنة الزراعة والري بالبرلمان، إلى أن تخفيض قيمة الغرامات، سيدفع العديد من المزارعين بسداد كافة المستحقات المفروضة عليهم بشكل سريع دون مماطلة، موضحا أن هناك فئة معينه لا يوجد لديهم وعي ثقافي بأهمية وأهداف الري الحديث.





وأضاف النائب صقر عبدالفتاح أن إستخدام المزارع منظومة الري الحديث، سيعود عليه بكثير من الفوائد، حيث أنه يساهم في تقليل زمن الري، ويحد من الإستخدام الكثيف من العمالة الزراعية، مما يؤدي إلى زيادة الدخل مقارنة باستخدامه طريقة الري بالغمر.





كان مجلس الوزراء،قد وافق خلال اجتماعه ، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مقترح تم تقديمه بشأن تخفيض غرامات تبديد المياه لزراعة الأرز، والتي تقوم أجهزة وزارة الموارد المائية والري، ممثلة في مصلحة الري، بتحصيلها من المزارعين نظير زراعة محصول الأرز "الشره للمياه" بالمخالفة في الأعوام الماضية، وذلك بحيث يتم تخفيض هذه الغرامة للمزارعين الملتزمين، الذين يقومون بسداد الغرامات المستحقة عليهم.