بايدن يعلن توزيع 100 مليون جرعة من لقاحات كورونا

أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم الأربعاء، عن توزيع 100 مليون جرعة من لقاحات كورونا.





وقال بايدن خلال حديث مع الرؤساء التنفيذيين لشركتي "جونسون آند جونسون" و "ميرك" إنه "علينا أن نبقى حذرين لأن أمورا كثيرا قد تحدث".





وأضاف بايدن:"لن نتردد في توزيع المعدات والمنتجات اللازمة لمكافحة فيروس كورونا".





وأكد أنه سيتم شراء المزيد من لقاحات "جونسون آند جونسون" لأننا بحاجة إلى "أقصى قدر من المرونة" في حالة وجود تحديات غير متوقعة.





وتابع بايدن أن الشركات المنتجة للقاحات متعاونة بشأن اللقاحات المضادة لفيروس كورونا.





وأقر الكونجرس الأمريكي بغرفتيه، النواب والشيوخ خطة المساعدة الاقتصادية الضخمة بقيمة ١.٩ تريليون دولار يوم الأربعاء بالرغم من نقص الدعم الجمهوري.



