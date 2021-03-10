حماة الوطن بالجيزة يبحث مع وفد كنسي دعم علاقات التعاون والتواصل الجماهيري

قال الدكتور إسلام عوض المتحدث الرسمي باسم حزب حماة الوطن بالجيزة، أن أمانة الحزب بالجيزة استقبلت اليوم الوفد الكنسي للطائفة الإنجيلية برئاسة القس نبيل صدقى بطرس راعي كنيسة المسيح بالطالبية بمقر الأمانة بالجيزة .





وأضاف "عوض" أن هذه الزيارة تأتى ضمن لقاءات تعقدها أمانة الحزب بالجيزة للتأكيد على ثوابت الوحدة الوطنية والتكامل المجتمعي بين أبناء الوطن، وأهمية التواصل الجماهيري مع المجتمع المحلي بكافة فئاته وعناصره .





وأوضح أنه تم التنسيق مع القس نبيل صدقى راعي كنيسة المسيح بالطالبية على تنظيم لقاءات بين أعضاء الحزب والكنيسة وذلك في إطار تدعيم أواصر الصداقة والوحدة الوطنية .





وأضاف عوض أنه جرى خلال الاجتماع أيضا الاتفاق على تنظيم نشاط ثقافى مشترك بين الحزب والكنيسة من خلال أمانة الثقافة والفنون على مسرح الكنيسة، بالإضافة إلى تنظيم رحلات مشتركة لزيارة الأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية .





جاء ذلك خلال الاجتماع الذى جرى اليوم تحت رعاية الدكتور نافع عبد الهادي عضو مجلس النواب أمين حزب حماة الوطن بالجيزة .





ومن جانبه قال اللواء محمد الكيلاني أمين التنظيم لحزب حماة الوطن بالجيزة الذي ترأس الإجتماع أنه تم التأكيد على ترسيخ أواصر المحبة والسلام بين شباب الحزب وشباب الكنيسة من خلال مجموعة من الأنشطة منها تنظيم الرحلات الترفيهية تحت عنوان "حماة الوطن حماة السياحة" بالتنسيق مع أمانة السياحة وكذلك تنظيم نشاط رياضى مشترك .





وأوضح "الكيلاني" أنه تم أيضًا الاتفاق على تنشيط التعاون الطبي بين الكنيسة وأمانة الصحة بالحزب .



