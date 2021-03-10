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أخبار العالم

رئيس دولة يطعن على قرار رئيس وزرائه بإعفاء قائد الجيش

الأربعاء 10/مارس/2021 - 11:22 م
صدى البلد
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حسام رضوان
طعن آرمين ساركيسيان الرئيس الأرميني اليوم الأربعاء، على قرار رئيس الحكومة نيكول باشنيان بإعفاء رئيس الأركان، أونيك جاسباريان وتعيين شخص آخر محله، لدى المحكمة الدستورية للبلاد.


وبحسب "روسيا اليوم"، جاء طعن ساركيسيان بعد قرار رئيس الوزراء الأرميني القاضي بإعفاء رئيس الأركان، أرسل باشينيان اليوم الأربعاء إلى الرئيس، الذي امتنع في وقت سابق عن توقيع قرار الإعفاء، طلبا بتعيين أرتاك دافتيان، رئيسا جديدا لهيئة الأركان العامة.


وقال رئيس الأركان المعفى من منصبه إنه سيواصل خدمة بلاده من موقع آخر، ودعا الجنود والضباط إلى مواصلة "الخدمة والتضحية فقط للوطن والشعب".


وأعرب الرئيس الأرميني عن أمله في أن تتخذ المحكمة الدستورية قرارها بسرعة، ويكون حلا لهذه الأزمة.


وسيكون لقرار المحكمة الدستورية تأثير مهم على القرارات السابقة والعمليات الجارية والوضع الذي تمر به البلاد.
 
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