5 عادات سيئة تدمر سيارتك .. تعرف عليها

يرغب الجميع من قائدي السيارات في الحصول على حالة مثالية وفريدة لسياراتهم، و التمتع بعمر افتراضي أطول لجميع أجزاء المركبة و التي تشمل، المحرك، ومنظومة التبريد، بالاضافة إلى حالة الاطارات، و العديد من الامور الفنية، ولا شك أن أسلوب القيادة و الاصطفاف عليهم عامل كبير في الحفاظ على تلك المنظومة الميكانيكية.
و في سياق هذا
الموضوع يقدم موقع "صدى البلد" الاخباري ابرز 5 عادات سيئة تدمر
السيارة.
1- تعتبر منظومة
المحرك من أهم العناصر الفنية داخل السيارة، والتي يجب على جميع قائدي السيارات أن
يتبعوا سبل صيانتها بدقة شديدة، و تتمثل في عدة عناصر و منها، زيت المحرك والذي
يقوم بحماية الأجزاء المعدنية الداخلية الواقعة داخل هذه المنظومة الفنية، كما يجب
أن نقوم بقياس مستوى الزيت من وقت إلى آخر للاطمئنان على مستواه و درجة اللزوجة
المناسبة.
2- من الضروري أن
نقوم بتغيير شمعات الاحتراق "البوجيهات" في موعدها الصحيح تجنبًا
مشكلات ضعف عزم السيارة، أو التوقف المفاجئ، و يرجى تسجيل موعد استبدالها للتذكرة
بالزيارة القادمة.
3- مع اقتراب فصل
الصيف، فمن اللازم أن نقوم بمتابعة منظومة التبريد الخاصة بالسيارة، و الكشف على
المياه الواقعة داخل جسم الردياتير، و القربة البلاستيكية الجانبية، بالإضافة إلى
متابعة الحركة الديناميكية لـ مروحة السيارة، و التي تشكل أهمية كبيرة للغاية، ولابد
من متابعة كافة هذه العناصر و عدم اهمالها لتجنب مشكلات ارتفاع درجة الحرارة،
والتي تنال بقوة من قدرات محرك السيارة
4- من العادات
الغير سليمة و التي يقع بها العديد من قائدي السيارات هي خوض المطبات الصناعية و
الحفر بسرعات عالية، و التي تؤثر على حالة مساعدين السيارة، بالاضافة إلى تأثر المقصات
و باقي اجزاء العفشة، كما يجب أن تكون طريقة الاصطفاف مثالية و تجنب الاصطدام والاحتكاك بالأجسام الصلبة.
5- ربما يقع البعض
في خطأ شائع وهو إهمال الحالة العامة للإطارات، ولكن يجب على جميع قائدي المركبات
الكشف الدوري على جميع اطارات السيارة، والاطمئنان على مستوى ضغط الهواء بداخلها،
بالاضافة إلى تغييرها عندما تقطع عدد الكيلومترات المسموح بها.