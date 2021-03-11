5 عادات سيئة تدمر سيارتك .. تعرف عليها

يرغب الجميع من قائدي السيارات في الحصول على حالة مثالية وفريدة لسياراتهم، و التمتع بعمر افتراضي أطول لجميع أجزاء المركبة و التي تشمل، المحرك، ومنظومة التبريد، بالاضافة إلى حالة الاطارات، و العديد من الامور الفنية، ولا شك أن أسلوب القيادة و الاصطفاف عليهم عامل كبير في الحفاظ على تلك المنظومة الميكانيكية.

و في سياق هذا الموضوع يقدم موقع "صدى البلد" الاخباري ابرز 5 عادات سيئة تدمر السيارة.

1- تعتبر منظومة المحرك من أهم العناصر الفنية داخل السيارة، والتي يجب على جميع قائدي السيارات أن يتبعوا سبل صيانتها بدقة شديدة، و تتمثل في عدة عناصر و منها، زيت المحرك والذي يقوم بحماية الأجزاء المعدنية الداخلية الواقعة داخل هذه المنظومة الفنية، كما يجب أن نقوم بقياس مستوى الزيت من وقت إلى آخر للاطمئنان على مستواه و درجة اللزوجة المناسبة.

2- من الضروري أن نقوم بتغيير شمعات الاحتراق "البوجيهات" في موعدها الصحيح تجنبًا مشكلات ضعف عزم السيارة، أو التوقف المفاجئ، و يرجى تسجيل موعد استبدالها للتذكرة بالزيارة القادمة.

3- مع اقتراب فصل الصيف، فمن اللازم أن نقوم بمتابعة منظومة التبريد الخاصة بالسيارة، و الكشف على المياه الواقعة داخل جسم الردياتير، و القربة البلاستيكية الجانبية، بالإضافة إلى متابعة الحركة الديناميكية لـ مروحة السيارة، و التي تشكل أهمية كبيرة للغاية، ولابد من متابعة كافة هذه العناصر و عدم اهمالها لتجنب مشكلات ارتفاع درجة الحرارة، والتي تنال بقوة من قدرات محرك السيارة

4- من العادات الغير سليمة و التي يقع بها العديد من قائدي السيارات هي خوض المطبات الصناعية و الحفر بسرعات عالية، و التي تؤثر على حالة مساعدين السيارة، بالاضافة إلى تأثر المقصات و باقي اجزاء العفشة، كما يجب أن تكون طريقة الاصطفاف مثالية و تجنب الاصطدام والاحتكاك بالأجسام الصلبة.