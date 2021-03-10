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توك شو

سميرة عبد العزيز تكشف تفاصيل تصدرها التريند بعد فيديو شهير لها..فيديو

الأربعاء 10/مارس/2021 - 11:36 م
الفنانة سميرة عبد
الفنانة سميرة عبد العزيز
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محمود محسن
قالت الفنانة سميرة عبد العزيز أنها علمت من حفيدتها انها أصبحت تريند بعد الفيديو الذي انتشر على مواقع التواصل الإجتماعي وبدأت كل الصحف والإذاعات تتواصل معها وشرحت لهم الموقف بالتفصيل.

وأضافت عبد العزيز خلال لقاء لها لبرنامج معكم عبر فضائية سي بي سي أن هناك حالة من الهجوم تعرضت لها على السوشيال ميديا بسبب الفيديو الذى انتشر لها مع مراسل رفضت اجراء لقاء معه.

وتابعت الفنانة سميرة عبد العزيز لا أتابع السوشيال ميديا ولكنى وجدت مراسلا لا يعرفني فأعتذرت عن الحوار.

وأشارت عبد العزيز إلى أن صاحبة الشركة التابع لها المراسل تواصلت معها وقالت إنها قامت بفصله وصنعت فيديو خاصا لى يضم جميع الأدوار.
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