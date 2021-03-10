ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

الحب كله.. بوسي شلبي تهنئ يسرا بعيد ميلادها الـ 66

الأربعاء 10/مارس/2021 - 11:35 م
صدى البلد
Advertisements
يارا عمرو

هنأت الإعلامية بوسي شلبي، الفنانة يسرا بمناسبة عيد ميلادها، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات "انستجرام".

 

وشاركت بوسي شلبي صورة ليسرا بصحبة زوجها، محتضين بعضهما البعض، للاحتفال بعيد ميلادها.

 

وعلقت بوسي شلبي علي الصورة كاتبة: "الحب كله".

 

تحتفل اليوم الفنانة يسرا بعيد ميلادها الـ 66، وشاركت يسرا في كثير من الأعمال السينمائية والدرامية الشهيرة علي مدار مشوارها الفني.

 

وتتميز يسرا بأدوارها مع الزعيم عادل إمام في أفلامه، مثل فيلم بوبوس، عمارة يعقوبيان، جزيرة الشيطان، والإرهاب والكباب.

Advertisements
Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مقارنة بين كيا جراند سيراتو و فورد فوكاس موديل 2021| صور

إيصال بنكي ينقذ زوجة من عنف زوجها.. والسر في رسالة استغاثة

خدعة بصرية.. فيديو لسيدة تحلق بسيارتها عبر السحب يثير الذهول.. ما القصة؟