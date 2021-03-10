تعليق مدرب بيراميدز بعد الفوز على نكانا الزامبي وتصدر المجموعة

قال الأرجنتيني رودلفو أروابارينا المدير الفني لفريق نادي بيراميدز إنه سعيد بالفوز الكبير الذي حققه فريقه بثلاثية نظيفة على نكانا الزامبي في بداية مشوار دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، موضحا أنه يهنئ اللاعبين على الأداء والاستحواذ.





أضاف بأن الخبر السيء في المباراة هو إصابة محمود وادي بشرح وكسور في ضلعين ويستلزم علاجه مدة طويلة ويتمنى له العودة سريعا والشفاء مشددا على أن الفريق ليس أمامه وقت للراحة وعليه الإعداد سريعا لمباراة السبت المقبل قبل استئناف المشوار الأفريقي ومواجهة نامونجو التنزاني يوم الأربعاء المقبل بدار السلام.





أوضح أن الأداء في الشوط الأول كان جيدا للغاية لكن في الشوط الثاني تراجع بصورة كبيرة ومن الممكن أن يكون ذلك بسبب تسجيل هدفين والاسترخاء، كما أن إصابة وادي اللاعب المهم أثرت كثيرا على الأداء كونه مهاجم قوي وإضافة حقيقية لخط الهجوم.





شدد المدرب على أنه لم يكن يأمل في أن يتراجع الأداء في الشوط الثاني وكانت هناك بعض الفرص وكان بالإمكان تسجيل المزيد من الأهداف ولكن ضاعت عدة فرص، ويهنئ اللاعبين على الأداء الجيد والمجهود الكبير المبذول، موضحا أن عبد الله السعيد لاعب رائع جدا ومهم وسيعود قريبا للمباريات ويؤدي تدريبات غاية في القوة وهو لاعب هام وعودته ستكون إضافة مع بقية لاعبي الفريق.