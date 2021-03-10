تفاصيل إخلاء مدينة الأزهر الجامعية في أسيوط وتأجيل الامتحانات بسبب كورونا.. فيديو

علق الدكتور محمد عبد الملك نائب رئيس جامعة الأزهر فرع الوجه القبلي علي إخلاء المدينة الجامعية لجامعة الأزهر فرع أسيوط وتأجيل الامتحانات بعد اكتشاف إصابة طالبتين بكورونا .
وقال عبد الملك خلال مداخلة هاتفية في برنامج " يحدث في مصر " المذاع علي قناة " أم بي سي مصر " : هناك فتاة من الفتاتين المصابتين بفيروس كورونا تحسنت حالتها بشكل كبير وربما تكون خرجت من المستشفى، لافتا الى أنها كانت اشتباه فى إصابة بكورونا وظهرت عليها الأعراض .
وأوضح عبد الملك : عند اكتشاف الأعراض علي الفتاتين تم نقلهما إلي مستشفى العزل الخاص بالجامعة ،مؤكدا أن هناك 8 طالبات كن مخالطات للفتاتين وتم عزلهن للتأكد من حالتهن وهناك مشرفتان ظهرت عليهما بوادر الإصابة .
وتابع عبد الملك : بناء علي ظهور هذه الحالات كان لابد من مواكبة الأحداث وبالتالي تم تأجيل الامتحانات أسبوعا لجميع الطالبات مؤكدا ان عدد الطالبات 15 الف طالبة في جميع الكليات وستبدأ الامتحانات يوم 20 مارس.