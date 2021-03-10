مقادير نجرسكو

مكرونة

6 صدور دجاج شرائح

ملعقة كبيرة ثوم مفروم

نصف كوب جبنة موتزاريلا

زيت ذرة

ملح فلفل قرفة

فلفل رومى مفروم

البشاميل

٤ معلقة كبيرة زبدة

٤ معلقة كبيرة دقيق

٤ كوب حليب

كوب كريمة

ملح فلفل قرفة جوزة الطيب





طريقة تحضير نجرسكو

* فى الطاسة ضعى الزيت وتشوح الدجاج مع التوابل





* ضيفى الفلفل على الدجاج ثم اخلطى الدجاج على المكرونة ثم ضعى عليه البشاميل وترش المكرونة بالجبنة وتدخل الفرن لمدة 20 الى 30 دقيقة وتقدم





طريقة تحضير البشاميل





* فى الحلة ضعى الزيت مع الزبدة ثم الدقيق والملح والفلفل وجوزة الطيب والقرفة



