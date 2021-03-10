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طريقة تحضير نجرسكو

الأربعاء 10/مارس/2021 - 11:24 م
صدى البلد
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رنا عصمت
قدم الشيف أسامة السيد؛ عبر صفحته على فيسبوك طريقة تحضير عمل النجرسكو.

مقادير نجرسكو
مكرونة 
6 صدور دجاج شرائح 
ملعقة كبيرة ثوم مفروم 
نصف كوب جبنة موتزاريلا
 زيت ذرة
ملح فلفل قرفة 
فلفل رومى مفروم
 البشاميل
٤ معلقة كبيرة زبدة
٤ معلقة كبيرة دقيق
٤ كوب حليب 
كوب كريمة 
ملح فلفل قرفة جوزة الطيب 

طريقة تحضير نجرسكو
* فى الطاسة ضعى الزيت وتشوح الدجاج مع التوابل

* ضيفى الفلفل على الدجاج ثم اخلطى الدجاج على المكرونة ثم ضعى عليه البشاميل وترش المكرونة بالجبنة وتدخل الفرن لمدة 20 الى 30 دقيقة وتقدم 

طريقة تحضير البشاميل

* فى الحلة ضعى الزيت مع  الزبدة ثم الدقيق والملح والفلفل وجوزة الطيب والقرفة

* ضيفى اللبن والكريمة ويقلب البشاميل حتى الحصول على القوام المطلوب
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