قدم الشيف أسامة السيد؛ عبر صفحته على فيسبوك طريقة تحضير عمل النجرسكو.
مقادير نجرسكو
مكرونة
6 صدور دجاج شرائح
ملعقة كبيرة ثوم مفروم
نصف كوب جبنة موتزاريلا
زيت ذرة
ملح فلفل قرفة
فلفل رومى مفروم
البشاميل
٤ معلقة كبيرة زبدة
٤ معلقة كبيرة دقيق
٤ كوب حليب
كوب كريمة
ملح فلفل قرفة جوزة الطيب
طريقة تحضير نجرسكو
* فى الطاسة ضعى الزيت وتشوح الدجاج مع التوابل
* ضيفى الفلفل على الدجاج ثم اخلطى الدجاج على المكرونة ثم ضعى عليه البشاميل وترش المكرونة بالجبنة وتدخل الفرن لمدة 20 الى 30 دقيقة وتقدم
طريقة تحضير البشاميل
* فى الحلة ضعى الزيت مع الزبدة ثم الدقيق والملح والفلفل وجوزة الطيب والقرفة
* ضيفى اللبن والكريمة ويقلب البشاميل حتى الحصول على القوام المطلوب