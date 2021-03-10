ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

اللى عنده مشكلة يبعتها.. أحمد موسى يوجه رسالة مهمة للمواطنين.. فيديو

الأربعاء 10/مارس/2021 - 11:32 م
احمد موسى
احمد موسى
Advertisements
البهى عمرو
قال الإعلامي أحمد موسى، إنه بعد عرض مشكلة أهالى حدائق الأهرام، وما يعانى منه المواطنون من إهمال، استقبل رسائل كثيرة من المواطنين بالمحافظات تستغيث، وتطالب بعرض مشكلاتهم.

وأضاف أحمد موسى، خلال تقديمه برنامج " على مسئوليتى" المذاع على قناة صدى البلد، أنه سيقوم بارسال الكاميرا للمحافظات لعرض المشكلات.

ولفت إلى أن أى شخص يعانى من أى مشكلة عليه أن يرسلها على الصفحة الشخصية. 

وقال الإعلامي أحمد موسى، إن هناك مشكلات كثيرة تحدث فى منطقة حدائق الأهرام، وهذه المدينة أصبحت مدينة الألف مشكلة، بدلا من الألف فدان.


وأضاف موسى،  أنه يتلقى رسائل كثيرة من أجل حل مشكلات المواطنين.

ولفت إلى أن الشوارع بها قمامة كثيرة، وانتشار التكاتك، والأراضى غير مهيأة وتعانى من تدمير الطرق، بخلاف السيارات المتواجدة منذ سنوات فى الشوارع، ولا يعرف أحد أصحابها.

وأشار إلى أن هذه المنطقة تنتشر بها الكلاب الضالة، وتعانى من أزمة كبيرة حال سقوط الأمطار.

وأوضح أن المنطقة أصبحت خرابة، وطالب موسى محافظ الجيزة بالذهاب للمنطقة لمعرفة ما بعانى منه المواطنون.

وانفعل موسى على الهواء قائلا : "المشهد هناك صعب، والكلاب الضالة منتشرة، وتساءل اين المسئولون عن هذه المنطقة".

وعرض موسى شكاوى المواطنين، وقال أحد المواطنين: "المشكلات كثيرة بالمنطقة، وأصحاب التكاتك يتاجرون فى المخدرات ويتعاملون مع المواطنين بطريقة لا يقبلها أحد".

وأكد مواطن آخر أن أمن المدينة يسمحون لـ المتسولين ومن يتناولون المخدرات بالدخول.

وقالت سيدة خلال التقرير، إن الحياة فى حدائق الأهرام أصبحت صعبة، بعد أن كانت مميزة فى الماضي. 
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

شكوى من انتشار الكلاب الضالة في حدائق الأهرام

سكان منطقة حدائق الأهرام يشكون من تدنى الخدمات

جامعة أسيوط تبحث تعقيم وتطعيم الكلاب الضالة

انتشار الكلاب الضالة يثير ذعر سكان مجاورة 3 بالحى الـ11 بأكتوبر

انتشار الكلاب الضالة يثير فزع سكان مركز ملوي في المنيا

سكان جزيرة محمد فى وراق العرب يستغيثون من انتشار الكلاب الضالة

ترشيحاتنا

تامر حسني يرد على زوجته بعد شائعات انفصالهما

تمت بجسد وروح نبينا محمد.. مبروك عطية: رحلة الإسراء والمعراج مدتها 4 دقائق

بدأت الآن ليلة مباركة .. أدعية المواطنين بعد تصدر الإسراء والمعراج تويتر

خدعة بصرية.. فيديو لسيدة تحلق بسيارتها عبر السحب يثير الذهول.. ما القصة؟

أستاذ الطب النفسي: المتحرش بطفلة المعادي استدرج الطفلة أكثر من مرة .. فيديو

تفاصيل إحالة مدرس بهندسة قنا إلى التحقيق بسبب سؤال «ضع سؤالا تتمناه وأجب عليه؟»

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مقارنة بين كيا جراند سيراتو و فورد فوكاس موديل 2021| صور

إيصال بنكي ينقذ زوجة من عنف زوجها.. والسر في رسالة استغاثة

خدعة بصرية.. فيديو لسيدة تحلق بسيارتها عبر السحب يثير الذهول.. ما القصة؟