اللى عنده مشكلة يبعتها.. أحمد موسى يوجه رسالة مهمة للمواطنين.. فيديو

قال الإعلامي أحمد موسى، إنه بعد عرض مشكلة أهالى حدائق الأهرام، وما يعانى منه المواطنون من إهمال، استقبل رسائل كثيرة من المواطنين بالمحافظات تستغيث، وتطالب بعرض مشكلاتهم.





وأضاف أحمد موسى، خلال تقديمه برنامج " على مسئوليتى" المذاع على قناة صدى البلد، أنه سيقوم بارسال الكاميرا للمحافظات لعرض المشكلات.





ولفت إلى أن أى شخص يعانى من أى مشكلة عليه أن يرسلها على الصفحة الشخصية.





و قال الإعلامي أحمد موسى، إن هناك مشكلات كثيرة تحدث فى منطقة حدائق الأهرام، وهذه المدينة أصبحت مدينة الألف مشكلة، بدلا من الألف فدان.









وأضاف موسى، أنه يتلقى رسائل كثيرة من أجل حل مشكلات المواطنين.





ولفت إلى أن الشوارع بها قمامة كثيرة، وانتشار التكاتك، والأراضى غير مهيأة وتعانى من تدمير الطرق، بخلاف السيارات المتواجدة منذ سنوات فى الشوارع، ولا يعرف أحد أصحابها.





وأشار إلى أن هذه المنطقة تنتشر بها الكلاب الضالة، وتعانى من أزمة كبيرة حال سقوط الأمطار.





وأوضح أن المنطقة أصبحت خرابة، وطالب موسى محافظ الجيزة بالذهاب للمنطقة لمعرفة ما بعانى منه المواطنون.





وانفعل موسى على الهواء قائلا : "المشهد هناك صعب، والكلاب الضالة منتشرة، وتساءل اين المسئولون عن هذه المنطقة".





وعرض موسى شكاوى المواطنين، وقال أحد المواطنين: "المشكلات كثيرة بالمنطقة، وأصحاب التكاتك يتاجرون فى المخدرات ويتعاملون مع المواطنين بطريقة لا يقبلها أحد".





وأكد مواطن آخر أن أمن المدينة يسمحون لـ المتسولين ومن يتناولون المخدرات بالدخول.





وقالت سيدة خلال التقرير، إن الحياة فى حدائق الأهرام أصبحت صعبة، بعد أن كانت مميزة فى الماضي.