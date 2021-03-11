ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

اقتصاد

التموين تتلقى شكاوى المواطنين عبر واتساب

الخميس 11/مارس/2021 - 12:57 ص
صدى البلد
Advertisements
محمد صبيح
أعلن الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن جهاز حماية المستهلك أضاف رقم خدمة "الواتساب"؛ لتلقي شكاوي المواطنين 9999-7777-015.

 الخدمة أطلقها الجهاز للتيسير على المستهلكين في التواصل مع الجهاز وتلقي شكواهم وسرعة حلها.

اقرأ أيضًا:

وأكد "المصيلحي"، أن الجهاز يعمل على ضبط الأسواق ومكافحة الغلاء والتأكد من توافر الاحتياجات اليومية للمواطنين من السلع والخدمات من خلال التنسيق والتعاون مع كافة أجهزة الدولة المعنية بالرقابة على الأسواق.

وصرح أيمن حسام الدين، مساعد وزير التموين والقائم بأعمال رئيس الجهاز، بأن الجهاز هو الوكيل عن المواطنين والمدافع عنهم في مواجهة كل ما يخل بحقوقهم الاستهلاكية، وأنه يعمل اتساقًا مع توجهات الدولة في اتخاذ الإجراءات الاحترازية للحفاظ على سلامة وصحة المواطنين والتوسع في تلقي شكاوى المواطنين وتداولها وتوثيق الإجراءات المتخذة حيالها إلكترونيًا، وأن هناك عدة طرق لتلقي الشكاوي وهي:

1- الاتصال بالخط الساخن من خلال أي خط أرضى من خلال الرقم 19588.
2- إرسال شكوى من خلال الفاكس على رقم 0233030170.
3- إرسال الشكوى إلكترونيا من خلال ملء استمارة عبر الموقع الإلكتروني لجهاز حماية المستهلك:
 www. cpa. gov. eg   
4- التوجه إلى مقر جهاز حماية المستهلك في 96 شارع أحمد عرابي بالمهندسين أو 115 بـ القرية الذكية لتقديم الشكوى باليد.
5- تسجيل الشكوى عبر خدمة الواتس اب على رقم: 01577779999 مع العلم بأن هذا الرقم متاح لتلقي الرسائل فقط وليس لاستقبال المكالمات.
6-  تقديم شكوى من خلال تطبيق المحمول الخاص بجهاز حماية المستهلك على جوجل ستور أو أبل ستور.

وأهاب حسام الدين بالمواطنين التقدم بالشكاوى في أقرب وقت من المشكلة، مع التأكيد على وجود كافة المستندات الخاصة بالشكوي والإبلاغ عن أية ممارسات سلبية ضارة ، مؤكدا أهمية تفعيل الرقابة المجتمعية في إطار متوازٍ مع الرقابة المؤسسية التي تستهدف ضبط المنظومة الاستهلاكية.
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

واتساب وخط ساخن.. جميع طرق التواصل مع جهاز حماية المستهلك

خدمات التموين الإلكترونية على موقع دعم مصر 2021

رسالة من وزير التموين إلى المواطنين خلال فترة الأوكازيون

التموين تناشد المستهلكين الإبلاغ الفوري عن أي مخالفات تتم خلال الأوكازيون

واتساب وخط ساخن.. طرق التواصل مع جهاز حماية المستهلك

ترشيحاتنا

أسعار الذهب اليوم الخميس 11-3-2021

لسه قدامك فرصة .. أدعية ليلة الإسراء والمعراج قبل الفجر

ناصر الخليفي عقب إقصاء برشلونة : نيمار ومبابي داخل حديقة الأمراء بباريس للأبد

في ظهور نادر بعيد ميلادها .. شاهد قبلة زوج يسرا لها

بدأت الآن ليلة مباركة .. أدعية المواطنين بعد تصدر الإسراء والمعراج تويتر

الصحة: تسجيل 645 حالة إيجابية جديدة بفيروس كورونا .. و 46 حالة وفاة

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مقارنة بين كيا جراند سيراتو و فورد فوكاس موديل 2021| صور

إيصال بنكي ينقذ زوجة من عنف زوجها.. والسر في رسالة استغاثة

خدعة بصرية.. فيديو لسيدة تحلق بسيارتها عبر السحب يثير الذهول.. ما القصة؟