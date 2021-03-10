الإعلامية لينا شاكر تكشف تفاصيل إصابتها بالسرطان ..فيديو

قالت الإعلامية لينا شاكر، أنها حرصت في البداية على إخفاء إصابتها بالسرطان عن الجميع باستثناء المقربين منها مؤكدة انها كانت على استعداد لخوض التجربة دون أن تتسبب فى الضيق لأحد من أصدقائها أو أهلها.





وأضافت شاكر خلال لقاء لها لبرنامج معكم عبر فضائية سي بي سي أنها قرأت بالصدفة عن تجارب نشرتها سيدات على صفحات بموقع فيسبوك، في مجموعات مشتركة بها، وشاهدت الصور المنشورة لهن بعد أن بدأ شعرهن في النمو.





وتابعت لينا شاكر أن صديق مقرب لها هو صاحب فكرة أن تقوم بعمل "فوتوسيشن" ولكنها لم تقم بها مؤكدة أن الإعلامي شريف مدكور تحدث معها عن ذلك وبالفعل اقتنعت بالفكرة وقامت بأدائها.



