تفاصيل إحالة مدرس بهندسة قنا إلى التحقيق بسبب سؤال «ضع سؤالا تتمناه وأجب عليه؟»

كشف جمال تاج عميد كلية الهندسة جامعة جنوب الوادي، عن حقيقة إحالة مدرس بهندسة قنا إلى التحقيق بسبب وضعه سؤال في الامتحان هو "ضع سؤال تتمناه وأجب عليه؟".





قال الدكتور جمال تاج خلال مداخلة هاتفية في برنامج "يحدث في مصر" المذاع على قناة "إ م بي سي مصر"، الامتحانات بدأت لدينا يوم 27 فبراير مع مراعاة تطبيق جميع الإجراءات الاحترازية والوقائية الخاصة بفيروس كورونا.





وأضاف جمال تاج: "اليوم كان هناك امتحان خاص بالفرقة الثانية قسم الهندسة المدنية وتفاجئ الطلاب بوجود سؤال يقول: "ضع سؤال تتمناه وأجب عليه" ومن قام بوضع هذا السؤال هو الدكتور علاء وزيري مؤكدا أننا لدينا معايير منضبطة لوضع الأسئلة والورقة الامتحانية لها شكل معين".



