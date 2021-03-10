البترول: مصر تمتلك البنية الأساسية لتصدير الغاز المسال

قال حمدي عبدالعزيز ، المتحدث باسم وزارة البترول، إن مصر خلال الثورة حدث بها انخفاض في إنتاج الغاز الطبيعي، وعليه استوردت مصر كميات منه، معقبا: مصر استطاعت ان تنهي أزمة مصنع إسالة الغاز الطبيعي بدمياط عن طريق تسوية النزاعات.





وأكمل خلال مداخلته الهاتفية على قناة "دي ام سي": انتقلت الأسهم الخاصة بشركة سي جاز إلى الشركة المصرية وهيئة البترول، معقبا: باقي الأسهم كانت من نصيب الشريك الثاني.





ولفت إلى أن مصر أصبحت من الدول التي تمتلك البنية الأساسية لتصدير الغاز المسال، ما يعمل على تعزيز مكانتها فيما يتعلق بمشروعها القومي للتحول إلى مركز إقليمي لتجارة وتداول الغاز الطبيعي، وعليه تستطيع مصر ان تجلب الغاز المتواجد في شرق المتوسط وإعادة تصديره.