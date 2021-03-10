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تعليم

التعليم العالي: قرارات جمهورية بتعيين قيادات جديدة فى الجامعات

الأربعاء 10/مارس/2021 - 11:56 م
وزير التعليم العالي
وزير التعليم العالي
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قسم التعليم
أعلن الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، صدور قرارات جمهورية شملت عدة تعيينات جديدة في الجامعات الحكومية.

وجاءت التعيينات على النحو التالي:
د/ عاطف محمد حسين خليفة، نائبًا لرئيس جامعة الزقازيق لشئون التعليم والطلاب.

د/ فاتن فاروق عبدالفتاح، عميدًا لكلية التربية جامعة الزقازيق.

د/ هدى إبراهيم حسن بشير، عميدًا لكلية الطفولة المبكرة جامعة الإسكندرية.

د/ أحمد فوزي عبدالمنعم، عميدًا لكلية الحقوق جامعة بني سويف.

وعلى جانب آخر .. ترأس الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي مساء أمس الثلاثاء الاجتماع الدوري لمجلس إدارة صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ، بحضور د. ياسر رفعت نائب الوزير لشؤون البحث العلمي، و د. محمد أيمن عاشور نائب الوزير لشئون الجامعات، ود. محمود صقر رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، ود. محمد عامر المدير التنفيذي للصندوق، وأعضاء المجلس، وذلك بمقر الوزارة بالقاهرة الجديدة .
 
وخلال الاجتماع، أكد الوزير أن مصر تمتلك مبتكرين ونوابغ في الكثير من المجالات ، وأشار الوزير إلى أن الفترة المقبلة ستشهد المزيد من الاهتمام بالابتكار، وتنفيذ آليات جديدة لاحتضان أفكار المبتكرين، والتسهيل للباحثين، مؤكدا أن الأولوية ستكون للأفكار التي تحتاجها الدولة واختيار الأنسب من خلال تقييم دقيق وعلمي للابتكار. كما سيقوم الصندوق بتقديم منح دراسية للمبتكرين والنوابغ من الطلاب لاستكمال دراستهم في الداخل والخارج، من خلال تشجيع الأفراد والقطاعين الخاص والأهلي على القيام بذلك. 

ولفت الوزير إلى أن صندوق رعاية المبتكرين، سيكون ممولا لأفكار الابتكارات والاختراع، للوصول بها لمرحلة التقييم والتفعيل لظهورها للأسواق، مشيرًا إلى أن تمويل الصندوق يعتمد على موارد متعددة ولا يعتمد على موازنة الدولة.
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