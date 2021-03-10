الإسماعيلي : موسيماني سخر من محمد مجدي بتصرف غير لائق

أكد علاء وحيد، المتحدث الرسمي لنادي الإسماعيلي، أن الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي سخر من حارس مرمى الدراويش محمد مجدي أثناء نزول اللاعب إلى ملعب المباراة في بداية الشوط الثاني .





وأضاف وحيد في تصريحات لبرنامج ’’ البريمو ’’ عبر قناة ’’ Ten ’’ : موسيماني أشار إلى مساعديه وسخر من مجدي وهو تصرف لا يليق وغير مألوف على المدربين الأجانب في الدوري المصري .





واختتم وحيد : نُدرك جيدًا حجم المعاناة التي يمر بها الاسماعيلي ولكن لدي ثقة كبيرة في اللاعبين والجهاز الفني بعودة الانتصارات والسير نحو الطريق الصحيح.