ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

الإسماعيلي : موسيماني سخر من محمد مجدي بتصرف غير لائق

الأربعاء 10/مارس/2021 - 11:47 م
موسيماني
موسيماني
Advertisements
حسن العمدة
أكد علاء وحيد، المتحدث الرسمي لنادي الإسماعيلي، أن الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي سخر من حارس مرمى الدراويش محمد مجدي أثناء نزول اللاعب إلى ملعب المباراة في بداية الشوط الثاني .

وأضاف وحيد في تصريحات لبرنامج ’’ البريمو ’’ عبر قناة ’’ Ten ’’ : موسيماني أشار إلى مساعديه وسخر من مجدي وهو تصرف لا يليق وغير مألوف على المدربين الأجانب في الدوري المصري .

واختتم وحيد : نُدرك جيدًا حجم المعاناة التي يمر بها الاسماعيلي ولكن لدي ثقة كبيرة في اللاعبين والجهاز الفني بعودة الانتصارات والسير نحو الطريق الصحيح.
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

الإسماعيلي: إعلان الصفقات والمدير الفني خلال ساعات

الإسماعيلي: "محمد محمود وسمير وربيعة" مرشحون للانضمام لنا

رضا عبدالعال: موسيماني تسبب في هزيمة الأهلي اليوم بإشراكه ثلاثي في وسط الملعب

رمضان السيد: محمد شريف يستحق اللعب أساسيًا.. والأهلي تأثر بغياب معلول

أخبار الرياضة .. تفاصيل وفاة والد حارس ليفربول.. موقف موسيماني من مروان محسن ..الشناوي وعبد الحفيظ مهددان بالإيقاف.. السر وراء طلب الإسماعيلي خوض لقاء الأهلي بالمكس

طارق الأدور: رحيل موسيماني أو باتشيكو في هذا التوقيت خطأ كبير

ترشيحاتنا

أخبار الفن.. نيقولا معوض يعترف بعلاقاته الجنسية.. قبلة زوج يسرا لها.. ابن صلاح السقا نجم شهير

عبد ربه: لاعبو الإسماعيلي لا يشعرون بالمسئولية وهو ما ظهر أمام الأهلي

في عيد ميلادها.. العمر الحقيقي لـ جيهان فاضل وسر صدمتها النفسية

لكل واحدة أزمة مع زوجها.. انهيار 3 سلايف من البكاء على الهواء.. فيديو

أدعية ليلة الإسراء والمعراج .. لتزويج البنات

الجريدة الرسمية تنشر عددًا من القرارات الجمهورية

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مقارنة بين كيا جراند سيراتو و فورد فوكاس موديل 2021| صور

إيصال بنكي ينقذ زوجة من عنف زوجها.. والسر في رسالة استغاثة

خدعة بصرية.. فيديو لسيدة تحلق بسيارتها عبر السحب يثير الذهول.. ما القصة؟