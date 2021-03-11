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حوادث

عبدالتواب يهنئ الرئيس والمصريين بذكرى الإسراء والمعراج

الخميس 11/مارس/2021 - 12:21 ص
المستشار حمدى عبد
المستشار حمدى عبد التواب
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قسم الحوادث
هنّأ المستشار حمدي عبدالتواب عضو مجلس إدارة نادي قضاة مصر، الرئيس عبد الفتاح السيسي، والشعب المصرى والأمتين العربية والإسلامية بمناسبة ذكرى الإسراء والمعراج.

ودعا "عبدالتواب"؛ أن يعيد هذه الأيام المباركة على البشرية جمعاء بالخير واليمن والبركة، وأن يحفظ مصر من كل سوء ومكروه، وأن يسبغ عليها نعمة الأمن والأمان والاستقرار والاطمئنان.

وأكد أن الاحتفال بهذه الذكرى العطرة يذكرنا تعمق في نفوسنا الشعور بوحدة المجتمع؛ وصولًا إلى غد أفضل، ومستقبل أكثر إشراقًا وأمنًا وسلامًا.‏

وتبدأ ليلة الإسراء والمعراج من مغرب اليوم الأربعاء 26 رجب 1442هـ، حتى فجر الخميس 27 رجب 1442هـ
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