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أسامة الأزهري: 124 ألف نبي كانوا في انتظار رسول الله داخل الأقصى

الخميس 11/مارس/2021 - 12:25 ص
أسامة الأزهري، الداعية
أسامة الأزهري، الداعية الإسلامي
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إسراء صبري
كشف أسامة الأزهري، الداعية الإسلامي، عن المسافة من مكة المكرمة إلى المسجد الاقصى، قائلا: في عصر رسول الله الانتقال من مكة المكرمة إلى المسجد الأقصى يأخذ ما يقارب من شهر، ولكن الله سبحانه وتعالي قصر تلك المسافة في زمن يكاد يكون منعدم.

وأضاف "الأزهري" خلال حواره ببرنامج "مساء دي ام سي" المذاع على قناة "دي ام سي"، أن انتقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكة المكركمة إلى الأقصى الشريف كان بسرعة ألاهية، مسترسلا: المشهد الأكبر في رحلة الإسراء والمعراج كان داخل المسجد الأقصى.

وأكمل، كان هناك 142 ألف نبي في انتظار رسول الله صلى الله عليه وسلم داخل حصن المسجد الاقصى، معقبا: كان هناك عدد لا يمكن حصره من الملائكة في انتظار رسول الله أيضا.

واسترسل: مشهد تجمع الأنبياء والرسل تكرر 3 مرات، معقبا: أول قوم خطبوا بالإيمان والإسلام بسيدنا محمد هم الأنبياء.
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