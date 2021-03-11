تعبيرا عن الوفاء .. سميرة عبد العزيز ترتدي قلادة عليها صورة زوجها الراحل .. فيديو

قالت الفنانة سميرة عبد العزيز أن زوجها الراحل محفوظ عبد الرحمن قد تعاملت معه في البداية عن طريق مسرحية "حفلة على الخازوق" مؤكدة انه بعد فترة عرض علىّ مسلسل من الراحل محفوظ عبد الرحمن وكان دورى فيه جميل جدًا وأعجبت بكتاباته لأنه يحترم المرأة.





واضافت عبد العزيز خلال لقاء لها لبرنامج معكم عبر فضائية سي بي سي أنني طلبت من محفوظ عبد الرحمن أن يعطينى مساحة أكبر فى مسلسل الفاتح فرفض وقال لى إن لم يعجبنى الدور أعتذر، وهو سيقبل الاعتذار، وحينها خشيت أن أعتذر خوفًا من عدم إعطائى أدوارا بعد ذلك.



