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توك شو

تعبيرا عن الوفاء .. سميرة عبد العزيز ترتدي قلادة عليها صورة زوجها الراحل .. فيديو

الخميس 11/مارس/2021 - 02:16 ص
الفنانة سميرة عبد
الفنانة سميرة عبد العزيز
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محمود محسن
قالت  الفنانة سميرة عبد العزيز  أن زوجها الراحل محفوظ عبد الرحمن قد تعاملت معه في البداية عن طريق مسرحية "حفلة على الخازوق" مؤكدة انه بعد فترة عرض علىّ مسلسل من الراحل محفوظ عبد الرحمن وكان دورى فيه جميل جدًا وأعجبت بكتاباته لأنه يحترم المرأة.

واضافت عبد العزيز خلال لقاء لها لبرنامج معكم عبر فضائية سي بي سي أنني طلبت من محفوظ عبد الرحمن أن يعطينى مساحة أكبر فى مسلسل الفاتح فرفض وقال لى إن لم يعجبنى الدور أعتذر، وهو سيقبل الاعتذار، وحينها خشيت أن أعتذر خوفًا من عدم إعطائى أدوارا بعد ذلك.

وتابعت الفنانة سميرة عبد العزيز أنها ترتدى قلادة عليها صور المؤلف محفوظ عبد الرحمن، وذلك منذ أن توفاه الله، وهذا حب ووفاء وإخلاص له.
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