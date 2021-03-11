باريس سان جيرمان يتأهل لربع نهائي دوري أبطال أوروبا بتعادله مع برشلونة

تأهل باريس سان جيرمان لربع نهائي دوري أبطال أوروبا، بتعادله مع برشلونة بهدف لمثلهما في إياب دور الـ 16 لبطولة دوري أبطال أوروبا.





برشلونة كان الأخطر في الشوط الأول، وأضاع عدد من الفرص عن طريق عثمان ديمبلي، وسيرجينو ديست، الذي سدد كرة قوية ارتطمت بالقائم في الدقيقة 23.





وفي الدقيقة 30، تحصل باريس سان جيرمان على ركلة جزاء بعد عركلة لينجليه لـ إيكاردي، سددها مبابي بنجاح، متقدمًا لفريقه بهدف نظيف.





وفي الدقيقة 37، أحرز ليونيل ميسي هدف التعادل لبرشلونة بتسديدة قوية بعيدة المدى.





وتحصل برشلونة على ركلة جزاء في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدلًا من الضائع، لكن ليونيل ميسي أضاعها، لينتهي الشوط الأول بالتعادل 1-1.





وفي الشوط الثاني، حاول لاعبو برشلونة العودة في النتيجة، لكنهم هجماتهم لم تُترجم لأهداف، لينتهي اللقاء بالتعادل، ويتأهل باريس مستفيدًا من فوزه ذهابًا 4-1.